Je kan binnenkort een nieuwe Kia kopen, als je durft…

Kia is van plan om een al gedurfde auto nog gedurfder te maken.

Weet jij nog waar je was toen je voor het eerst een nieuwe Kia Sportage zag? Dat klinkt een beetje stom, maar ondergetekende weet het nog best goed. Het was op de A10, onderweg naar het Autoblog-kantoor wat toen nog aan de westkant van Amsterdam zat. Want dat design met die bizarre ‘slagtanden’ als dagrijverlichting, dat maakte wel impact in de binnenspiegel. Inmiddels zie je ze vaak genoeg om te zeggen dat het went, maar het was des tijds een bizarre en gedurfde keuze om de Sportage er zo uit te laten zien. Maar het heeft Kia kennelijk geen windeieren gelegd. Wij zijn meer van het kaliber Niro in Nederland, maar elders is het formaat Sportage perfect en daar is men wel fan van de auto, geacht of ongeacht zijn uiterlijk.

Kia Sportage facelift

Maar, zoals gezegd, het went. Als je het design onder de loep neemt is het net zo bizar als het ooit is geweest, maar door gewenning is het niet meer een ‘oei’-momentje zoals het was. Wat moet je dan als Kia zijnde? Het front nog bijzonderder maken, bijvoorbeeld.

Kia gaat de Sportage binnenkort van een forse facelift voorzien. De voorkant gaat wederom voorzien worden van kenmerkende dagrijverlichting. Iets meer in toon met wat Kia recent heeft uitgebracht, maar wel met het scherpe hoekje tussen motorkap en spatbord. Wat overigens vooral betekent dat Kia geen nieuwe motorkap en spatborden hoeft te ontwerpen. Met ertussenin een gargantueske grille en een nog maar deels herkenbare Tiger Nose-grille.

Aan de achterkant verandert er in grote lijnen ook niet zo veel behalve een nieuwe lichtsignatuur die in exact dezelfde behuizing past. Uiteraard moet nog blijken in hoeverre de rest van de details veranderen.

Kia maakte de nieuwe Sportage bekend via hun Koreaanse kanalen, waardoor we enkel de lange (‘Amerikaanse’) versie eerder te zien krijgen, helemaal met de Los Angeles Autoshow in aantocht. Denk daar een paar centimeter uit weg en je hebt de Europese versie. Of Kia moet hem weer ‘per ongeluk’ ongecamoufleerd ergens laten staan.

Maar die Europese korte versie, die komt nog even niet horen we uit betrouwbare bron. Dat wordt wel 2025. Azië en de VS komen eerst aan de beurt. Waarschijnlijk nog in 2024