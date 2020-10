Kia: wegligging Kia beter dan BMW 330i (video) - Autoblog.nl

Huh, de Kia is beter dan de BMW?

In Nederland hebben we te maken met de RCC. de Reclame Code Comissie. Die stelt dat er geen valse beloftes gedaan mogen worden en dat klanten niet misleidt mogen worden.

In Amerika is het net even anders. Daar mag je allerlei claims maken. In tegenstelling tot wat het ontwikkelde brein van @jaapiyo beweert, is BMW dus NIET het beste merk in zijn klasse met de beste wegligging. Nee, Kia is namelijk beter dan BMW. Uiteraard is het een gevalletje WC-eend.

Volgens de Kia-commercial is de Kia namelijke vele malen beter op het gebied van slalommen, bochtjes maken en accelereren. Dus als Kia het zegt, moet het wel waard zijn dat Kia beter is dan BMW. De auto in kwestie, de K5 GT (we hebben beneden een gallery voor je), is in Nederland helaas niet verkrijgbaar. Zijn voorganger (de Optima) kon je wel bestellen, maar dat deed eigenlijk niemand. Dus zitten we nu opgescheept met inferieure BMW’s.

Over commercials gesproken, de leukste auto-commercial gaat trouwens ook over een Kia. En weer door met het nieuws!