Officieel: verbeterde Jaguar E-Pace is gearriveerd - Autoblog.nl

Je hebt er op zitten wachten. Dít is de nieuwe verbeterde Jaguar E-Pace!

Jaguar. Jaaaaag. Grace, pace en space. Sir Williams Lyons. De E-Type. Statige XJ’s. Leer, hout, chroom en een plasje olie. Bij Jaguar zijn er voldoende connotaties. Sommigen zijn zelfs legendarisch. Fabrikanten zouden willen dat ze kunnen bogen op zo’n merkhistorie en imago.

Compacte crossover

En waar komen ze mee op de proppen? De E-Pace. Een compacte crossover. Dit segment is onnoemlijk populair en het is dus logisch dat Jaguar eraan mee doet. We gaan er even vanuit dat wereldwijd een succes is, want in Nederland slaat het model niet heel erg aan. Het huidige model is in 2018 op de markt gekomen. Sindsdien zijn er nog geen 400 van verkocht in ons koude kikkerlandje.

Vernieuwde Jaguar E-Pace

Gelukkig is er een vernieuwde Jaguar E-Pace in aantocht. Dit is namelijk het gefacelifte model. Mocht je denken: “Dat is toch dezelfde?”, dan kunnen we niet anders dan instemmen. De koplampen zijn nu anders dan het uitgaande model. De dagrij-verlichting is nu een ‘J’. Van Jaguar, weet u wel. Ook de voorbumper is helemaal nieuw. Het ziet er iets strakker uit. Mocht je het verschil niet zien, check dan even bovenstaande video, waarin @Wouter de auto aan de tand voelt.

Techniek verbeterde Jaguar E-Pace

Nee, de grootste veranderingen zijn op technisch gebied. We beginnen met de motoren. Eerst de blasfemie: er is een driecilinder motor leverbaar! Deze 1.5 is goed voor 160 pk en drijft de voorwielen aan. De prestaties zijn matig: 0-100 km/u duurt langer dan 10 seconden en de topsnelheid bedraagt minder dan 200 km/u. Uiteraard is de motor voorzien van een 48V-generator. De enige motor die NIET geleverd wordt met 48V-assistentie is de instapdiesel met 165 pk, voorwielaandrijving en handbak.

Jaguar E-Pace PHEV

De belangrijkste toevoeging is de plug-in hybride. Deze heeft de net genoemde 1.5 driecilinder, maar die levert nu 200 pk. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor van 108 pk. Deze versie kan in 6,1 naar de 100 km/u accelereren. Op een volle accu kun je 54 km ver rijden. De PHEV heeft een achttraps automaat.

Nieuwe motoren

Daarnaast zijn er ook nog drie nieuwe of vernieuwde benzinemotoren voor de verbeterde Jaguar E-Pace met 200 pk, 250 pk en 300 pk. Die laatste vind je in de ‘E-Pace 300 Sport’, een soort topmodel uit de range en waarschijnlijk de leukste E-pace. Het is in feite de Ingenium-motor uit de F-Type met 300 pk en 400 Nm. Alle E-Paces met automaat hebben een negen versnellingen (behalve de PHEV, dus).

Aangepast interieur verbeterde Jaguar E-Pace

Ook in het interieur kun je zien dat de vernieuwde E-Pace wel degelijk is aangepast. Zo is er een nieuwe ‘PiviPro’-infotainmentsysteem. Ook het digitale instrumentarium is vernieuwd. Het is 48% groter en drie keer zo helder.

Het geheel ziet er nu een stukje strakker en moderner uit. Ook is er een 15W-smartphone lader aan boord. Handig! Daarnaast zijn de materialen, de knoppen en de plastics onder handen genomen om zo een meer premium gevoel te geven. Erg prettig. Het huidige model scoorde op zich niet verkeerd, maar een beetje meer ambiance in een Jaguar is altijd prettig.

De vernieuwde Jaguar E-Pace is vanaf nu leverbaar in het Verenigd Koninkrijk. Nederland zal op een later moment volgen.