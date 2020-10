Dit is de Subaru Forester Sport Turbo - Autoblog.nl

Met de Subaru Forester Sport Turbo moet het merk terug kunnen grijpen naar succes van weleer.

Iedere petrolhead heeft zijn eigen voorkeur. Net zoals elke voetbalanalist zijn favoriete club heeft. Zo is Jack van Gelder zeer neutraal, maar niet als het AFC betreft. Johan Derksen is voor NEC en Jan Boskamp heeft ooit verklapt voor Feijenoord te zijn. Vaak is het ook tegen beter weten in. Maar ja, voor Ajax zijn is ook niet origineel.

Ondergetekende heeft een zwak voor Subaru’s. Naar mijn mening zijn het een van de laatste betaalbare, eigenwijze en onverwoestbare auto’s die er zijn. In Nederland is het echter een heel erg lastig verhaal. Op een paar caravan-eigenaren na, zijn er weinig mensen die een nieuwe Subaru kopen. Op dit moment zijn er slechts drie modellen die verkocht worden: de XV, Forester en Outback. Voor 2020 staat de teller op iets meer dan 200 verkochte Subaru’s.

Subaru Forester Sport Turbo

In Nederland wordt de BPM geheven over CO2-uitstoot. Omdat Subaru daar relatief eerlijk over is (verschil tussen opgave en praktijk is vrij klein), worden deze duurzame auto’s buitenproportioneel belast door de overheid en zijn ze voor niemand meer interessant.

Gelukkig kan deze Subaru Forester Sport Turbo daar verandering in brengen. Voordat de naam je in extase brengt, moeten we wel aantekenen dat het geen spirituale opvolger is van de Forester STI, Forester XT of Forester S Turbo.

Motor

De motor is een een 1.8 viercilinder boxer met turbo. Deze motor levert 175 pk tussen 5.200 en 5.600 toeren per minuut. Belangrijker is de maximale beschikbare hoeveelheid trekkracht: 300 Nm tussen 1.600 en 3.600 toeren per minuut.

Daarmee is de Subaru Forester Turbo Sport een stukje krachtiger de dan 2.0i e-Boxer die je in Nederland hebt (150 pk en 200 Nm). de 1.8 turbomotor is gekoppeld aan een CVT-automaat en permanente vierwielaandrijving.

Subaru Forester Sport Turbo voor NL?

Maar de Subaru Forester Sport Turbo is niet alleen een krachtigere Forester, hij is ook sportiever. Kijk maar de grille en velgen. In het interieur zien we leder-alcantara stoelen en aluminium pedalen en voetsteun. Voorlopig zijn er geen exportplannen voor deze uitvoering, maar een efficiëntere turbomotor (al dan niet met elektrische ondersteuning) zou een welkome aanvulling kunnen zijn.

De goedkoopste Subaru Forester in Nederland kost een komische 48.195 euro. Daarvan is meer dan twaalf mille een BPM-boete wegens wandaden jegens het milieu.