Kiezen maar: Duitse coupés van rond de eeuwwisseling - Autoblog.nl

Wat hadden de Duitsers twintig jaar geleden in de aanbieding op het gebied van coupés? We zetten ze op een rijtje!

Hoewel we over de top heen leek te zijn, hebben de Duitse Drie er de laatste jaren een sport van gemaakt om zoveel mogelijk modellen en modelvarianten in hun gamma te proppen. Vooral Mercedes was daar een ster in. Een jaar of twintig geleden was dat nog anders: de modellengamma’s waren een stuk overzichtelijker. Toch viel er wel degelijk wat te kiezen. Daar gaan we in dit artikel naar kijken.

De coupé is één van de carrosserievarianten die van alle tijden is. Toch is het aanbod op dit vlak ook flink gegroeid. Vandaag de dag bestaat het aanbod van Duitse coupés uit de Audi A5, de BMW 2 Serie, de BMW 4 Serie, de BMW 8 Serie, de Mercedes C-klasse Coupé en Mercedes E-klasse Coupé. En dan was er tot voor kort ook nog de S-klasse Coupé. Coupés in alle soorten en maten dus. Desondanks zijn ze geen van alle goedkoop.

Mocht een spiksplinternieuwe Duitse coupé om die reden iets te hoog gegrepen zijn dan kun je gaan kijken naar youngtimermarkt. Daarom gaan we even twintig jaar terug in de tijd om te kijken hoe het modellenaanbod van de Duitse Drie er toen uitzag.

BMW 3 Serie Coupé (E46)

Om te beginnen was er natuurlijk de 3 Serie Coupé. Die was er namelijk altijd, aangezien de 3 Serie er van begin af aan als coupé is geweest (of als tweedeurs sedan, zo je wilt). De E46-generatie was hierop geen uitzondering. Wat de naamgeving betreft was de E46 wel een beetje een uitzondering: het was de enige generatie 3 Serie waarbij BMW de aanduiding Ci voor de Coupés en Cabrio’s gebruikte bij de motorvarianten. Naast de instapper, de 318Ci (bekend van de Autoblog Garage), heb je in alle varianten een heerlijke zes-in-lijn tot je beschikking. Combineer dit met puike rijeigenschappen en een tijdloos design en je hebt alles wat je kunt wensen van een BMW.

BMW 8 Serie (E31)

Als we het hebben over Duitse coupés van rond de eeuwwisseling, kunnen we de 8 Serie ook nog net meepakken. Die was namelijk tot en met 1999 in productie. In tegenstelling tot de meeste andere Duitse coupés, was de 8 Serie géén variant van een bestaand model. De 8 Serie was echt een op zichzelf staand model, dat hoog in de markt werd gezet. De auto kreeg niet voor niets het hoogste cijfer mee van BMW.

De coupé was met de computer ontworpen (in de jaren ’80) en in de windtunnel getest. Het resultaat was een zeer gestroomlijnde auto. Ook de klapkoplampen droeg daar hun steentje aan bij. De 8 Serie was er zowel met V8 als met V12, met de 850CSi als topmodel. Ondanks de inspanningen op het gebied van aerodynamica was deze auto niet extreem snel, maar de V12 kwam (in aangepaste vorm) terecht in een auto die dat wél was: de McLaren F1.

Mercedes CLK (C208)

Mercedes had rond de eeuwwisseling eigenlijk geen directe concurrent in huis voor de 3 Serie Coupé. Weliswaar was er vanaf 2000 de Sportcoupé, maar dat was met zijn hatchback-kont meer een concurrent voor de 3 Serie Compact. Voor een echte klassieke coupé moest je bij de CLK zijn. Hoewel de CLK op het platform van de C-klasse stond, werd de auto een segment hoger in de markt gezet. Daarom zag de auto eruit als een E-klasse Coupé en werden er ook veel E-klasse onderdelen gebruikt.

De instapper was de CLK 200 met een vier-in-lijn die 136 pk leverde. Aan de andere kant van het motorgamma was er een heuse AMG: de CLK 55 AMG met een 347 pk sterke V8. Dit model was in 1997 de allereerste Mercedes die als officiële F1 Safety Car dienst mocht doen. Daarna zouden er nog vele volgen.

Mercedes CLK (C209)

De 3 Serie Coupé – die we even als benchmark gebruiken – overlapte met twee generaties van de CLK. In het voorlaatste productiejaar van de E46 Coupé werd de tweede generatie CLK geïntroduceerd, die een stuk eleganter gelijnd was. Wederom was de basis een C-klasse, maar oogde de CLK als een E-klasse Coupé. Ook de CLK 55 AMG maakte een comeback. Deze keer was de 5,4 liter V8 goed voor 367 pk. De auto trad in 2000 in de voetsporen van zijn voorganger als F1 Safety Car.

Mercedes CL (C215)

Voor wie een CLK toch wat te bescheiden vond, had Mercedes ook nog wat anders in de aanbieding: de CL. Waar de CLK op een C-klasse-platform stond, had de CL de S-klasse als basis. Verwarrend genoeg had de CL echter het front van een E-klasse. Daarmee had Mercedes dus twee coupés die er van voren uitzagen als een E-klasse, terwijl geen van beide daadwerkelijk op die auto gebaseerd waren.

De CL was uitsluitend met dikke motoren leverbaar. De instapper was namelijk meteen een CL 500 met een 306 pk sterke V8. Daarnaast was de CL er als 55 AMG en als CL 600. In 2004 was er zelfs een CL 65 AMG, die precies net zo veel vermogen had als twee CL 500’s bij elkaar.

Audi

Er zijn misschien nog mensen die zich afvragen wat Audi rond 2000 op het vlak van coupés uitspookte. Daar kunnen we kort over zijn: helemaal niks. De Audi Coupé was namelijk in 1996 al met pensioen gegaan. De Cabriolet was nog wel tot en met 2000 in productie. Maar ja, die kunnen we moeilijk onder de coupés scharen. Pas in 2007 pakte Audi de draad weer op met de A5.

The Collectables

Heb je zelf inmiddels ook zin gekregen in een Duitse youngtimer coupé? Dan hebben we goed nieuws. The Collectables (jullie inmiddels welbekend) heeft er momenteel namelijk twee in de aanbieding. De eerste is een zeer nette BMW E46 328Ci uit 1999, de tweede is een brute maar toch ingetogen Mercedes CLK 55 AMG uit 2003.