Audi RS3 LMS is de volgende auto voor Tom Coronel - Autoblog.nl

Vervang in je hoofd de gave Audi Sport livery van deze Audi RS3 LMS even met een kaasgeel kleurtje en je hebt zo de volgende bolide van Tom Coronel in je hoofd.

Toerwagenkampioenschappen, men durft te beweren dat het momenteel slechts een schaduw is van wat het ooit geweest is. Het idee is zo gaaf: racen met auto’s die als het ware zo van straat geplukt zijn. Men heeft de toerwagens van de jaren ’90, toen zo’n beetje elke middenklasse sedan te vinden was, nog scherp op het netvlies staan.

Saai?

Het WTCC en de welbekende Duitse DTM bewijzen dat toerwagenklassen nog steeds kunnen bestaan. DTM is echter een raar verhaal, na jarenlang Audi, BMW en Mercedes die elkaar het leven zuur proberen te maken wordt dat nu een soort GT3-verlengde. Het WTCC (World Touring Car Championship) daarentegen lijkt de essentie van toerwagens nog te pakken. De auto’s die gemaakt zijn volgens de TCR-regulaties (Touring Car Racing) zijn auto’s die erg lijken op wat je op straat ook nog kunt vinden, gehuld in een sportief jasje met racestickers die op het circuit het met elkaar gaan uitvechten. Toch weet het WTCC niet meer zo grootschalig populair te zijn als dat de oudere toerwagenklassen ooit waren. Zijn de races te saai?

LMS

Als het aan Audi ligt, is de toerwagenklasse nog zo heet als het maar kan. Zij hadden voor de TCR-klasse al een toerwagen-versie van de Audi S3, wat in 2017 de RS3 LMS werd. Audi Sport nam nu de verantwoordelijkheid op zich en baseerde de auto dus op de toen hagelnieuwe RS3 Limousine. Dat wordt nu nogmaals gedaan: voor de nieuwe WTCC-seizoenen steekt Audi Sport de RS3 LMS volledig in het nieuw.













RS3 min

Men zegt altijd dat raceauto’s snel zijn omdat fabrikanten min of meer carte blanche hebben. De Audi RS3 LMS, in tegenstelling tot zijn straatlegale broertje, hoeft niet te voldoen aan CO2-eisen, geluidseisen en dat soort zaken. Toch opereert Audi met de RS3 LMS in een klasse waar de auto’s gelijkwaardig moeten zijn. Zo heeft Audi Sport toch de auto een soort ‘RS3 min’ moeten maken. Een reguliere RS3 is op papier sneller.

Laatstgenoemde krijgt in de aankomende generatie 421 pk en quattro-vierwielaandrijving. De RS3 LMS moet zich voorttrekken op de voorwielen en krijgt ‘slechts’ 340 pk. Ook komt de kracht niet uit een vijfcilinder, maar een tweeliter viercilinder met turbo. Het is dus eigenlijk gewoon een soort Audi S3 zonder quattro, het RS3-gedeelte is vooral marketing. Waarom? Omdat de auto op deze manier kan conformeren aan Touring Car (TCR)-regulaties. Je moet je voorstellen dat de Audi RS3 het moet uitvechten tegen auto’s als de Honda Civic en SEAT Leon. Om de klasse eerlijk te maken mogen auto’s in TCR-specificatie niet boven twee liter en vier cilinders komen.

Race ready

Verder is het een bekend plaatje. Veel is gemaakt van carbon om gewicht te besparen. Van binnen moet er een rolkooi bevestigd worden ter behoeve van veiligheid en is het binnenin een kerker. Het enige luxe wat je gaat vinden is een verstelbaar stuur, verstelbare pedalen en een handmatig verstelbare kuipstoel. Wat het totaalplaatje gaat wegen is niet bekend (de TCR-regulaties hebben dat nog niet vastgesteld dus houdt Audi hun mond er nog even over op slot), maar reken maar dat dit getal wél lager ligt dan bij een standaard RS3.

Spoiler alert!

Dan bedoelen we natuurlijk niet de spoiler (oké, deze is vrij groot en maakt in combinatie met de widebody van de RS3 LMS een dik ding):

Nee, de Audi RS3 LMS is één grote spoiler. Want de styling met de gigantische RS-esque bumpers lijkt zo op een straatlegale RS3 thuis te horen. In tegenstelling tot de vorige RS3 LMS hebben we de nieuwe RS3 echter nog niet gezien. Wat we hier dus eigenlijk zien is deels hoe de nieuwe RS3 eruit gaat zien. Deze komt binnenkort.

Tom Coronel

Een welbekende Nederlander is actief in de TCR-klasse: Tom Coronel. Wanneer deze niet aan de Dakar-rally meedoet met zijn broer, kun je hem vinden in een knalgele toerwagen in het WTCC. Dat zijn verschillende auto’s geweest, van een SEAT Leon tot een Chevrolet Cruze en een Honda Civic, maar begin vorig jaar kreeg Coronel een heuse RS3 LMS tot zijn beschikking. Als je dus even de livery op de foto’s – hoe gaaf hij ook is – vervangt door geel met stukjes rood en zwart, dan kan Tom Coronel zo instappen. Tenminste, lijkt ons. Of het echt gaat gebeuren is een tweede, natuurlijk.

Teams kunnen in ieder geval de Audi RS3 LMS bestellen. In juni begint het nieuwe seizoen van FIA WTCR, dan zullen de eerste exemplaren van de LMS vast al te bewonderen zijn op de baan.