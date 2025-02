Kijk, deze BMW-koper weet wat mooie kleuren zijn

De rest van de specificatie en de auto zelf moet je ding zijn, maar qua kleur weet de BMW-koper die je op de foto ziet wel wat mooi is.

Je zou zeggen dat je als BMW zijnde geen nieuwe kleuren meer hoeft te verzinnen. Ze hebben een hele historie met iconische kleuren die zelfs mensen die weinig verstand hebben van kleuren kunnen opnoemen. Toch weet het merk ook altijd weer nieuwe dingen te verzinnen om het gamma fris te houden. Worden die net zo iconisch? Dat kun je op voorhand niet invullen. Maar mooi zijn sommige wel.

Anglesey Green

Zo heeft BMW geen verkeerd aanbod groentinten, die je via Individual vaak nog steeds kan krijgen. Denk aan Oxford Green uit de periode E46/E39, maar ook bijvoorbeeld Brewster Green wat ze van Porsche lenen en British Racing Green wat ze van, eh, Engeland lenen. Groen moet je doen, en dat kan bij BMW.

Zo is een relatief nieuwe toevoeging de kleur Anglesey Green Metallic (P9R). Vernoemd naar het noordwestelijke eiland van Wales, waar je ook het niet verrassend geheten Anglesey-circuit vindt. Deze kleur is prominent aanwezig op M-modellen, waar veel kleuren naar circuits zijn vernoemd. Anglesey Green is heel erg donkergroen, maar met een veel lichtere, bijna geelgroene tint erin verwerkt in de zon. Wij houden er wel van.

Levering

Een klant bestelde de kleur op een nieuwe BMW X4 M (F98). Hij combineerde de groene tint met een Shadowline-pakket inclusief zwarte velgen, wat dan weer niet onze keuze is. Het roodlederen interieur geeft weer een bijzonder contrast: je moet ervan houden, maar uniek is het wel.

Zoals we wel vaker hebben getoond recent wordt de BMW X4 M in Angelesey Green uitgelicht omdat de koper van de bijzonder samengestelde auto hem op heeft gehaald bij BMW Welt. Dan rolt ‘ie direct vanuit de fabriek in jouw eigenaarschap. Als de man in kwestie expres een groene jas aan heeft getrokken voor de gelegenheid: driewerf chapeau. (via BMW Welt op Instagram)