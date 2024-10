Kijk, zo lusten we de nieuwe BMW X3 wel

De BMW X3 weer een saaie pretentieuze softroader? Niet als het aan BMW ligt.

Toen BMW met de X5, hun eerste SUV, kwam, was het nog best een potente auto. BMW bracht dat recept ook een treetje lager in de line-up om met de X3 te komen, wat ze dan weer een Sports Activity Vehicle of SAV noemden. Het resultaat was dat alhoewel je de X3 zeker wel met xDrive kon krijgen, het niet echt een hele kundige auto was in het onverharde. Met terugwerkende kracht iets wat ook helemaal niet uit maakt, want de BMW X3 werd één van de prologen van de SUV-hype waar de kundigheid van de auto als terreinwagen niet uit maakt. Zo lang je maar je kinderen ermee naar de voetbaltraining kan brengen.

Stoere X3

BMW laat sowieso de markt voor ruige, offroad-achtige auto’s tegenwoordig een beetje links liggen. Er ligt extra nadruk op sportiviteit. Vandaar dat elke BMW X in een breed scala M-pakketten of zelfs een echte M-versie te bestellen is, maar het ‘xOffroad’-pakket van de X5 maar een zeldzame keuze is. Toch revancheert BMW zich met een speciale X3 die geprepareerd is voor de Rebelle Rally.

BMW X3 Rebelle

BMW gebruikt namelijk een gloednieuwe BMW X3 M50 voor de Rebelle Rally. Dat is een rally in de VS door de afgelegen stukken van Californië en Nevada. In totaal moet een coureur en een navigator zo’n 2.500 km afleggen door de woestijn. Ook wordt het gebruik van navigatie verboden en moet de navigator de route helder zien te krijgen op een goede ouderwetse kaart. Een soort Dakar, maar dan met een minder groot competitie-aspect. Daarom wordt het tegenwoordig ook dankbaar gebruikt voor automerken om hun nieuwe modellen te promoten.

Vandaar dat BMW de Rebelle Rally een goede achtergrond vond voor een ruige X3. De M50 werd uitgerust met rallybanden, bescherming aan de onderkant, een dakrek met verstralers en lakbeschermingsfolie van XPel om ervoor te zorgen dat steenslag en andere schades zo veel mogelijk worden beperkt.

En dan blijkt dat je dus met vrij subtiele aanpassingen van een BMW X3 gewoon een best dik en potent ding kan maken. Denk daar even over na voordat je weer het hele M-onderstel met M-exterieurpakket aanvinkt.