Uitmuntend samengestelde Panamera Sport Turismo maakt hebberig

De Sport Turismo, de variant die het maar één generatie Panamera vol hield, laat je altijd afvragen waarom hij niet meer gemaakt wordt.

Bij Porsche is niks heilig meer, want naast sportwagens laten hun luxe sedans en SUV’s de schoorsteen roken. Nou weet Porsche op zich wel hun magie ook los te laten op deze modellen, dus erg is het ook niet perse. Sterker nog: toen Porsche voor de tweede generatie Panamera (971) ineens met een stationwagon kwam, was dat eigenlijk gewoon heel gaaf.

Panamera Sport Turismo

Porsche zou Porsche niet zijn als ze het dan hebben over een Sport Turismo, en niet estate of wagon. Het is dan ook een wat vreemd smaakje Panamera. Omdat de reguliere Panamera al een hatchback is, scheelt het niet heel veel qua bagageruimte (daar waarvoor je een estate koopt). Zie het maar zo: bij een Audi RS 6 probeert Audi van een stationwagon een sportwagen te maken. Porsche probeerde met de Panamera van een sportauto een stationwagon te maken.

Vreemd, maar toch erg leuk. Het helpt ook als je hem goed samenstelt. Voorbeeld één: de occasion van de dag. Iemand heeft de optielijst goed doorgenomen en daar best wel hele fijne keuzes gemaakt. Om op een hele smakelijke Porsche Panamera Sport Turismo uit te komen.

De exterieurkleur is aangebracht middels Paint to Sample en is Brewster Green (22B). Deze kleur is losjes gebaseerd op de donkere versie van British Racing Green waarin Jaguar de D-Type uitdoste voor racen. De meerspaaks velgen in het zwart met grijze rand zouden niet mijn eerste keuze zijn, maar ook niet de laatste. De donkere groene kleur wordt bijgestaan door een keihard contrast dankzij de gele remklauwen. Het Sport Design-pakket is aangevinkt, waardoor de bumpers meegespoten en marginaal anders getekend zijn.

Interieur

De oplettende lezer weet dat green over tan een gouden combinatie is in vele gevallen, maar deze Panamera Sport Turismo doet voor hoe het ook kan. Donkergroen exterieur? Dan ook een donker(der)e tint bruin in het interieur. Dan kom je er ook mee weg om een boel uit te voeren in die kleur. Het staat puik, zeker in combinatie met het groene exterieur.

Turbo S E-Hybrid

Vermogen tekort komen doe je ook niet zo snel met de Porsche Panamera Sport Turismo in kwestie. Het is namelijk een Turbo S E-Hybrid. Dat betekent dat de Biturbo V8 bijgestaan wordt door elektrische aandrijving. Dit levert 680 pk (al dachten wij dat de facelift daar 700 van maakte) op, waarmee de 100 bereikt is in 3,2 seconden. In een stationwagon. Heel gaaf.

Kopen

De inmiddels bijna drie jaar oude Panamera Sport Turismo uit 2022 is wel gebruikt, met 46.230 km op de klok. Zo zien we het graag. Dankzij een nieuwprijs van bijna 215.000 euro des tijds, wat veel meer was op dit exemplaar dankzij zijn opties, mag je blij zijn met afschrijving. Die zorgt namelijk voor een meeneemprijs van 164.950 euro. Duur, maar wel heel fraai. Bekijk de advertentie zelf op Marktplaats!