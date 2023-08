Kijk nou. Allemaal nieuwe velgen voor je Range Rover

Mocht je jouw Range Rover wat te gewoontjes vinden, hebben we hier een paar nieuwe velgen voor je. Om op te vallen.

Met een Range Rover zou je je in principe nooit echt heel onopvallend door het verkeer moeten kunnen voortbewegen. Zelfs de Range Rover Sport is namelijk al een apparaat dat boven de meeste ‘gewone’ auto’s uittorent, laat staan de ‘grote’ RR.

Da’s een slagschip dat maar weinig gelijken kent, zeker als je er eentje kiest die een verlengde wielbasis heeft. De betere truckchauffeur zal uit respect voor jouw slagschip keurig rechts houden. Bang voor schade aan de Scania waarschijnlijk.

Maar toch zijn er mensen die meer willen opvallen. En dat kan nu weer wat extra, want we hebben een paar setjes nieuwe velgen voor je in de aanbieding.

Allemaal nieuwe velgen voor je Range Rover

Heritage Customs heeft drie setjes ontwikkeld. Gesmeed en diamantgezaagd, zeggen ze zelf en dan weet je dat het klopt. Want liegen doen ze niet hoor, die jongens (m/v/x) daar. Het zijn alledrie velgen in de maat 23 inch. Je wil tenslotte geen kleine wieltjes onder je Range Rover.

De velgen hebben allemaal leuke namen gekregen, laten we ze even met je doornemen.

1- De Cloud 7. En nou kan ik er zelf een lovend stukje over schrijven, Heritage Customs heeft mensen in dienst die veel beter zijn met superlatieven. Lees maar…

De Cloud 7 diamantgeslepen lichtmetalen velg van Heritage Customs combineert vakmanschap met een innovatief ontwerp, wat resulteert in een uniek wiel dat naadloos harmonieert met de esthetiek van de Range Rover Sport. Dit concave wiel verbetert niet alleen de visuele impact van het voertuig, maar voegt ook verfijning toe aan de wegprestaties.

2- De Canned heat

Het Canned Heat-design is een eerbetoon aan het legendarische driespaaks Range Rover Classic-wiel dat het klassieke voertuig zo uniek maakte. Dit iconische ontwerp is nieuw leven ingeblazen voor de moderne Range Rover en biedt een mix van nostalgie en hedendaags automotive design. Als eerbetoon aan het verleden geeft Canned Heat de Range Rover dezelfde unieke allure die de klassieke auto zo onderscheid en bijzonder maakte. De velg is verkrijgbaar in matzwart met als optie het hart te laten spuiten in de exterieurkleur van de auto.

3- De Mr Moon

Mr Moon is de belichaming van weelde. Dit design is exclusief voor de Range Rover vervaardigd. De high-end luxe velg blinkt uit door zijn elegante monolithische schijfstructuur. Met 16 compacte openingen, elegant geïnspireerd op het Heritage Customs-logo, vat Mr Moon de essentie van luxe en verfijning samen. Het onderscheidende kenmerk van de altijd rechtopstaande Heritage Customs-wielbadge wekt de illusie van bewegingloosheid, zelfs als de auto rijdt.

Wil jij deze nieuwe velgen wel hebben?

Als jij de velgen wil hebben, dan kan dat. Je moet er alleen wel diep voor in de buidel tasten. Alledrie de designs kosten namelijk 1335 euro. Per stuk. Exclusief banden. Maar daar krijg je wel wat voor, een Range Rover zoals bijna niemand anders die heeft.

En die wil je toch? Als je toch wil opvallen, kun je het maar beter goed doen.

En anders kun je er altijd nog je winterbandjes omheen doen. Is ook wel lachen!