Range Rover Carmel Edition duurder dan ooit

De Range Rover Carmel Edition is duurder dan duur. Dat schijnt tegenwoordig te werken. Dus hoe maak je ‘m beter? Simpel: je maakt ‘m nog duurder!

Het is duidelijk dat ook de rijkere mensen op deze aardkloot graag hoog willen zitten. Lekker makkelijk instappen, alles is lekker overzichtelijk en je torent net eventjes boven het klootjesvolk uit. Zeker als je een Range Rover hebt. Daarin wordt je vanzelf een beter mens als je erin rijdt.

Maar er is meer en meer concurrentie bovenin de markt. Denk aan auto’s als de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. Die zijn boven de Range Rover gepositioneerd, maar zijn min of meer vergelijkbare producten.

Extra zeldzaam (en dus extra duur)

Speciaal voor hen heeft Range Rover de Carmel Edition. Dat is een extra zeldzame variant met maar liefst drie kleuren leer in het interieur. Vorig jaar was er eentje (collega @loek vertelt je er hier alles over), maar voor 2024 is er een nieuwe!

Voor zit je op donkerrood leer, achter zit je op caramel-kleurig leer en de rest is afgewerkt met wit leer. Land Rover heeft de auto aandachtig bekeken en ‘m beter gemaakt: ze hebben de prijs met 25 mille verhoogd.

De Carmel Edition heeft altijd de LWB-als basis, dus de versie met lange wielebasis. Daarnaast heb je altij de vierzits versie, dus met twee fauteuils achterin. De afwerking met Ash Burr-houtinleg en wit keramiek draagt bij een de exclusieve uitstraling van de Range Rover Carmel Edition.

Prijs Range Rover Carmel Edition

Het is uiteraard een tikkeltje fout uitgevoerde Range Rover. De witte lak is geen standaardwit, maar is een speciale metallic lak met glasvlokken er doorheen. Alle details zijn niet hoogglans zwart (hoera!), maar brons. De 23 inch gesmede velgen zijn groot genoeg om te dienen als een Utrechtse studentenflat.

Omgerekend kost 339.168 euro.De Nederlandse prijs zal nog wel ietsje hoger liggen. De Range Rover Carmel Edition is er uiteraard niet met een instapmotor of als PHEV, je bent aangewezen op het dikste van het dikste, de 530 pk sterke BMW N63 V8, dus in Nederland komt daar nog een sloot aan BPM bij.

