Subtiele nieuwe look voor de Range Rover Evoque

De Range Rover Evoque heeft een facelift gekregen en heeft hiermee een nieuwe uitstraling te pakken.

Het gaat om een redelijk subtiele facelift voor de Range Rover Evoque. De kleine upgrades maken de auto weer helemaal strak. Voornamelijk het interieur is aangepakt, zeker ten opzichte van het ‘oude’ model is dat goed te zien. Er zit nieuwe moderne technologie in en de materialen zijn beter geworden.

Range Rover Evoque facelift

Bij Range Rover zijn de facelifts altijd wel subtiel te noemen. Dat doen de Engelsen wel goed, ze maken het model gewoon nog ietsje beter. Overigens zie je dit bij veel merken en moet je goed zoeken om te zien of je met de nieuwe auto te maken hebt.

In dit geval moet je door de ramen kijken om de facelift direct te ontdekken, want binnenin hebben de grootste veranderingen plaatsgevonden. Het opgefriste interieur heeft een 11,4-inch gebogen infotainment-touchscreen scherm dat lijkt te zweven in het midden van de auto.

Vanaf nu worden alle functies van de Evoque via dit scherm geregeld. Hierdoor zijn het secundaire scherm en de klimaatregeling verdwenen, een meer minimalistisch design is het gevolg. Alles ziet er strak en netjes uit. Dit komt mede doordat de versnellingspook nu eigenlijk nog de enige fysieke bediening is. Weg zijn de knopjes en dat vinden wij jammer. Lekker drukken en draaien is beter dan swipen, maar goed.

Materialen

Om een meer wat premium gevoel aan de auto te geven zijn er andere materialen gebruikt. Dit om dat de kwaliteit op hetzelfde niveau te krijgen als bij de andere auto’s van het Engelse merk. Het ziet er allemaal mooi uit op de afbeeldingen, maar we moeten het ook even voelen met onze handen. En dan met name het nepleer, want Range Rover spoort klanten aan om hiervoor te kiezen. Overigens, echt leer is nog steeds te bestellen.

Buitenkant

De aanpassingen aan de buitenkant zijn niet schokkend. Wat het meest opvalt zijn de slankere koplampen, inclusief verbeterde Pixel LED’s, en achterlichten. Ook de minder uitgesproken grille valt op en het milde ontwerp van de voorkant komt voort uit de minimalistische stijlbenadering die we op alle Range Rovers tegenwoordig zien.

Hiermee probeert RR de strijd aan te gaan met de BMW X1 of de Volvo XC40. Dit gefacelifte model moet de klanten nog even tevreden houden, totdat het geheel vernieuwde (elektrische) model zal arriveren.

Motoren

Je kunt nog steeds gewoon lekker dieselen met de D165 en D200 dieselmotoren. Benzine rijden doe je met de P200 en P250. De populaire P300e plug-in hybride kan je ook blijven kopen. Deze komt met een 1,5-liter driecilinder benzinemotor met turbocompressor, een elektromotor van 80 kW en een lithium-ionbatterij van 14,9 kWh. Totaal heeft het een systeemvermogen van 309 pk (227 kW) en sprint de kleine SUV van 0-100 km/u in 6,4 seconden.

Prijzen voor in Nederland zijn nog niet bekend. Die worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Verwacht binnenkort meer info op dat vlak.