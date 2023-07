Nieuwe Overfinch Range Rover is lekker stijlvol

Groene lak met bruin leer is altijd een fraaie combinatie en deze nieuwe Overfinch Range Rover stelt niet teleur.

Het grote probleem voor tuners is dat auto’s steeds beter en sneller worden. Het was juist altijd aan hen om een auto sneller en beter te maken. Dat zal een van de redenen zijn waarom er zoveel tuners al zijn weggevallen.

Gelukkig zijn er ook nog evergreens die gewoon blijven. Bij AC Schnitzer kun je namelijk nog altijd terecht voor je BMW, bij ABT voor je Audi en Brabus voor je Mercedes-Benz. De Range Rover is natuurlijk van zichzelf een geweldige auto, sinds jaar en dag is het Britse Overfinch het beste adres om je Range Rover nog geweldiger te maken.

Goede smaak

Sterker nog, Overfinch is tegenwoordig een specialist in Land Rovers, niet alleen Range Rovers. Maar uiteraard is het nog altijd een belangrijk onderdeel van het bedrijf. De Discovery is niet zo populair en niet zo duur, terwijl de Range Rover de standaardkeuze is voor gefortuneerde mensen. Meer auto’s plus rijkere klanten: grotere markt voor tuners.

Het toffe van een Overfinch is dat ze de kwaliteit van Land Rover minimaal benaderen. Qua styling is het vaak net de grens van ‘Den Goeden Schmaeck’, maar het gaat er niet overheen zoals bij Mansory, Kahn of Arden wel het geval is. In dit geval is er een bodykit met splitter, skirts, diffusor en enorm dikke vierkante uitlaten. Verder vallen de 24 inch wielen op.

Interieur nieuwe Overfinch Range Rover

Het interieur is een hoogtepunt van de Overfinch Range Rover. Normaliter is dat bij een Range Rover al erg goed voor elkaar, maar nu is het dus nog beter, nog mooier en nog luxer. En uiteraard nog duurder.

Wat ze in tehcnisch opzicht hebben gedaan is niet bekend. Vroeger lepelde Overfinch opgevoerde Corvette-motoren in Range Rovers. Dat zal nu niet gaan gebeuren, de S63 V8 van BMW is een van de beste V8-motoren die erg goed te kietelen zijn.