Kijktip: Ducati MotoGP, het jaar van Dovizioso

Wat te doen op een stormachtige zondag? Wij hebben wel een kijktip voor je. Undaunted, het MotoGP 2019 seizoen van Ducati coureur Andrea Dovizioso.

MotoGP seizoen 2019

Ducati fabriekscoureur Andrea Dovizioso begon het 2019 MotoGP seizoen met de hoop om het wereldkampioenschap mee te nemen naar zijn geboorteplaats Forlimpopoli in Italië. Spoiler alert: dat liep natuurlijk anders dan gepland. Ene Marc Marquez ging er wederom met de kroon vandoor. Uiteindelijk heeft Andrea dus gefaald in zijn opzet. Maar de camera’s van Red Bull waren wel het hele seizoen aanwezig in de pitbox. Wat te doen?

Je kunt de beelden wegsmijten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een heel andere versie verzinnen van de realiteit en dat online zetten (lees: expeditie Robinson of meer relevant voor ons: Netflix, F1 drive for succes). Dovi en Red Bull trapten niet in die val en namen een onverwacht besluit. Zij stelden een documentaire (Netflix noemt het een film) samen, waarbij je echt wordt meegenomen in de dynamiek van het Ducati MotoGP team. Een zeldzaam eerlijk (zo lijkt het althans) kijkje achter de schermen van een MotoGP coureur en je ziet Dovizioso zijn stress en onzekerheden. Een aanrader!

Hieronder de trailer van de documentaire op het Youtube-kanaal van Dovi zelf.

Heb je een uurtje over, klik dan gerust door naar Red Bull Media waar de documentaire Undaunted op Red Bull TV te zien is.