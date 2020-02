Deze BMW M340i heeft een zeer bijzonder interieur

Mocht je een beetje willen opvallen met je BMW M340i, moet je eigenlijk foto’s maken van het interieur en die op de buitenkant plakken.

Het is een gesprek dat we vaak hebben op de redactie: welke lakkleur- en interieur combinatie zou jij op willekeurige auto uitkiezen? In heel veel gevallen gaat het dan om een ‘leuk kleurtje’. Welk kleurtje duurt dan even. Op de interieurkleur moeten we nog wat langer wachten. De uitkomst is nooit gelijk aan wat ze met deze BMW M340i hebben gedaan.

Matte lak

We moeten eigenlijk eerst even een boom opzetten over matte lakken. In 2005 was het apart, in 2010 was het de standaard wrapkleur, maar we leven nu in 2020. De meeste auto’s worden er niet fraaier van. Het lijkt alsof ‘ie de grondverf staat. Dat is ook het geval met de BMW M340i in kwestie. De tint misstaat niet direct, maar gewoon metallic, mica of pareleffect zou fraaier zijn.

Bijzondere kleurcombinatie

Maar daar gaat het niet om bij deze auto. Iedereen met een redelijk scherp oog zal al gezien hebben dat de BMW M340i bij een bekende dealer staat: Abu Dhabi Motors. Waarschijnlijk zitten de verkopers hun klanten aan te sturen op bijzondere kleurencombinaties, zodat het resultaat kan uitwaaien over het wereldwijde web. In dit geval is dat prima gelukt.

First Edition

Het gaat hier om een 3 Serie van de G20 generatie, de M340i First Edition. Dat was een ‘speciaaltje’ waarbij je je niet druk hoefde te maken over de kleur: dat had BMW voor je gedaan. Zoals vermeld is de exterieurkleur nogal ‘meh’, maar kijk eens naar het interieur! Dat is absoluut niet saai te noemen.

Géén ///M Logo kleuren

Daar zijn ze namelijk compleet losgegaan. Het them was waarschijnlijk: ‘alle kleuren van het BMW-logo’. Dan niet het ///M logo wat te pas en (met name) te onpas gebruikt wordt, maar het BMW logo zèlf. De zittingen en deurpanelen zijn Fjordblauw. De zijkanten van de stoelen en middenarmsteun zijn uitgevoerd in het totaal niet besmettelijke ivoorwit (alhoewel BMW in het persbericht het had over Silver Stone, wat lichtgrijs is).

Ook in Nederland

Om de ogen een beetje rust te geven is het dashboard nog Merino-leder zwart, maar voor nóg meer contrast is er gebruik gemaakt Kyalami-oranje stiksels. Dan rest nu de vraag: is dit geslaagd? Het interieur is in elk geval erg gewaagd. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe modern (of verouderd) het over 15 jaar oogt. In Nederland kun je deze combinatie ook tegenkomen, er zijn er tien sedans en tien Tourings toegewezen voor Nederland. In totaal zijn er 340 stuks van de BMW M340i gebouwd.