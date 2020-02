AB Gemist: 718 GTS, Audi RS Q3, nieuwe CUPRA Leon en meer

Heel veel interessante performance modellen kwamen deze week op Autoblog voorbij.

We begonnen de week met de gloednieuwe Porsche 718 GTS 4.0. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Duitse autofabrikant ervoor gekozen weer een zescilinder in de GTS te proppen. Heerlijk nieuws! De dag erna gingen we rijden met de Audi RS Q3 op een ijsmeer. Dolle pret met zo’n vijfcilinder natuurlijk.

Verder deze week kwam het resultaat van de opknapbeurt aan de Porsche 911 van Wouter in beeld. De before/after is indrukwekkend te noemen. CUPRA onthulde de nieuwe Leon en we waren bij die onthulling aanwezig om kennis te maken met deze nieuwe auto. In de Mijn Auto’s hadden we een Alfa Romeo Giulia Veloce en een Volvo Amazon P121 in de hoofdrollen.

Maandag 17 februari – Porsche 718 GTS 4.0 rijtest en video

Met de nieuwe 718 GTS 4.0 heeft Porsche besloten de zescilinder terug te brengen. Waar zijn voorganger nog een 2.5-liter viercilinder boxermotor heeft, komt deze GTS weer met een atmosferische zescilinder boxermotor.

Dinsdag 18 februari – Audi RS Q3 rijtest en video

De Audi RS Q3 is terug. Nieuw, sneller en dikker dan ooit. Mét die heerlijke vijfcilinder een echt pretpakket. Wouter glibbert over een ijsmeer met deze dikke SUV.

Woensdag 19 februari – Mijn Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce diesel van Mark

Dit is de Alfa Romeo Giulia Veloce van Autoblog-lezer Mark. Het gaat hier om de 2.2 dieselmotor met Q4 vierwielaandrijving.

Donderdag 20 februari – Porsche 911 van Wouter: dit is het resultaat

In de vorige video van Wouters Porsche 911 ontdekte Rick van Stipt Polish Point de nodige kwaaltjes. De auto is aangepakt en in deze video bekijken we het resultaat.

Zaterdag 22 februari – Dit is de nieuwe CUPRA Leon

Het nieuwe merk CUPRA heeft tijdens een evenement de nieuwe Leon uit de doeken gedaan. De auto komt in meerdere varianten op de markt. We maakten op dit event kennis met CUPRA’s nieuwste.

Zaterdag 22 februari – Mijn Auto: Volvo Amazon P121 van Stijn

In deze Mijn Auto een klassieker in vorm van een Volvo Amazon P121. Deze auto is in handen van Autoblog-lezer Stijn. Wouter kroop achter stuur van de Volvo en ging er een blokje mee om!