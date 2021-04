Lapo Elkann geeft iconische Panda elektrische energie - Autoblog.nl

Onze favoriete telg van het Italiaanse Agnelli-geslacht heeft de iconische Fiat Panda 4×4 bij de kladden gevat.

Basketbalfan Lapo Elkann heeft weer iets leuks uit zijn doorgesnoven brein laten ontspruiten. In navolging van de Fiat Panda 4×4 die Lapo’s opa gebruikte in de heuvels van Sankt Moritz, heeft Lapo’s Garage Italia Customs nu nog een paar Panda’s bij de kladden gevat. Elk van de vijf kleine klimmers is ontwikkeld samen met andere arty farty mensen en heeft een eigen thema.

De eerste unit is de PANDERIS, ontwikkeld in samenwerking met kledingmaker Vitale Barberis Canonico. Vervolgens is er de PANDORO, gestyled door modevrouw Marta Ferri. De PAND’ART is samengesteld naar de wensen van Arthur Kar, de man achter L’Art de L’Automobile. De PANDINA JONES is bedacht met input van Car&Vintage, een social media platform voor liefhebbers van klassiekers. Tenslotte is er nog de 00PANDA, ideaal voor de betere geheim agent.

De PANDERIS is van binnen uiteraard bekleed met stof van Vitale Barberis Canonico, de favoriete stoffeerder van Opa Gianni. De andere units zijn binnenin voorzien van alcantara. Tevens kan je tijdens het bergbeklimmen genieten van goede tunes via een JBL geluidsinstallatie.

Als je net als Gianni door koude en ijs baggert met de Panda, kan de range helaas wel wat minder worden. De oorspronkelijke verbrandingsmotor is namelijk vervangen door een elektromotor van de Newtron Group. Deze motor is apart genoeg gekoppeld aan de originele versnellingsbak. De elektrische vierwielaangedreven Panda’s zijn hiermee goed voor een topsnelheid van 115 kilometer per uur en een range van 100 kilometer (WLTP). Zou jij deze Panda’s wel eens van dichtbij willen zien, of zie je liever echte Panda’s? Laat het weten, in de comments!

Dank Hans voor de tip!