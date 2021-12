Niet bang voor een ongeluk als je in de auto zit

Wat hebben we het goed hè? Autorijden in Nederland is eigenlijk een makkie.

Wegen van goede kwaliteit. Over het algemeen duidelijke verkeersborden en overzichtelijke kruispunten. Ik wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen veren in de reet steken, maar qua autorijden is Nederland een veilig land. Dat sentiment heerst ook onder de bevolking, blijkt uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Autorijden in Nederland: veilig!

77 procent van alle Nederlanders ervaart het alledaagse verkeer als veilig. Dat blijkt uit de jaarlijkse Flitspeiling van VVN. Aan het onderzoek deden ruim 2.000 respondenten mee van 18 jaar en ouder. Naast de algemene wegen, ervaart ook 76 procent de eigen buurt als verkeersveilig. Een toename van drie procent in vergelijking met verleden jaar.

Verkeersdoden

Alhoewel het algemene gevoel is dat we lekker veilig op weg zijn, is het nog altijd zo dat er jaarlijks honderden verkeersdoden te betreuren zijn. Dat benadrukt VVN. Vorig jaar kwamen er 610 mensen om het leven bij een verkeersincident. Op zich is het ook logisch dat jij je veilig waant in de auto. De verkeersdoden zijn vaak de kwetsbare deelnemers, zoals voetgangers en mensen op de fiets. De meeste moderne auto’s zijn gelukkig zo veilig tegenwoordig dat de inzittenden zelfs bij bizarre incidenten het nog kunnen navertellen. Desalniettemin kunnen ernstige ongevallen, zoals een frontale botsing op een N-weg bijvoorbeeld, nog altijd fataal zijn. Ieder jaar gaat het helaas ook mis op dat front.

Overheden kijken naar allerlei mogelijkheden om het aantal verkeersdoden omlaag te krijgen. Daarbij zitten ook maatregelen die niet altijd op lof kunnen rekenen. De snelheid in de bebouwde kom massaal verlagen naar 30 km/u bijvoorbeeld. Zit je dan in je auto, terwijl een forens op een deftige e-bike met haast je voorbij komt razen.

Als het gaat om autorijden in Nederland zegt 1 op de 4 de eigen buurt niet verkeersveilig te vinden. Top drie boosdoeners zijn automobilisten die te hard rijden, de telefoon gebruiken en zij die geen voorrang geven. Ook de toenemende bezorgers van bezorgdiensten zijn soms een doorn in het oog. Het is al vaker in het nieuws geweest dat een deel van de bezorgers vaak met haast door de wijken rijden om snel pakketen van A naar B te brengen.

Vanuit Brussel is het streven om tegen 2050 het aantal verkeersdoden op nul te brengen. Een lastig streven, want een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Zelfs met fatale afloop. Het getal naar nul brengen is gevoelsmatig dan ook een extreem lastige opgave.