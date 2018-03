Ook zonder apostrof is de Kia Ceed een kloeke hatch

Niet zo tof als de Stinger, wel kloek.

Vroeger had de Kia Cee’d nog een apostrof in de naam. Dit tot genoegen van Jeremy Clarkson, die het bij TopGear altijd had over de Kia cee-apostrophy-dee. Helaas heeft Kia het nodig geacht deze frivoliteit in de naam achterwege te laten bij het nieuwe model.

De Ceed is dan ook een bijzonder serieuze aangelegenheid voor Kia. Het wil zich met de auto definitief vestigen tussen de grote jongens in het C-segment, dat vooral in Europa nog steeds erg belangrijk is. De Zuid-Koreanen nemen hiervoor geen halve maatregelen. Ze hadden al Europese designers in huis, maar gaan de auto nu ook bouwen in Europa. Koop je een Ceed dan hoef je je dus geen zorgen te maken dat ‘onze jawbz’ afgepakt worden.