Koenigsegg genereert verse aandacht voor de Regera

Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Eigenlijk had Koenigsegg zich een tripje naar de Autosalon van Genève kunnen besparen. De Regera is immers al volledig uitverkocht. Of zou Christian von Koenigsegg van plan zijn een Horacio-tje te doen?

Enfin, er zijn ook grote fabrikanten die naar Genève komen zonder groot nieuws. Als die daar mee wegkomen, dan kan Koenigsegg dat natuurlijk ook. Bijkomend voordeel voor de Zweden: ze stonden vlak naast de stand van Bugatti. Konden ze stiekem toch even proberen wat aandacht te stelen van de Chiron Sport, die de concurrent presenteerde.

Misschien wist Koenigsegg voorafgaand aan de beurs al wie hun buren zouden zijn en hebben ze daarom besloten er een Regera neer te zetten in wat het beste beschreven kan worden als Bugatti-blauw. Noem het een concullegiaal speldeprikje.