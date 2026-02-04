KNMI roept code rood af: blijf van de weg, ik herhaal, blijf weg!

Het advies duurt tot diep in deze ochtend.

Het is de afgelopen dagen vaak raak in het noorden van het land. Door koude nachten met gladheid en als gevolg daarvan een tekort aan strooizout gaf het KNMI ochtenden achter elkaar code oranje aan de noordelijke provincies. Vanochtend is het kennelijk zo glad en gevaarlijk dat er zelfs voor code rood is gekozen. Red jezelf!

Het Nederlandse meteorologisch instituut gaf om 05:14 uur het startsein. De betrokken provincies zijn Groningen, Friesland en Drenthe. De berichtgeving is duidelijk: ”Ga niet de weg op”, schrijft het KNMI. Deze woensdagochtend is er in de drie provincies met code rood ”grote schaal verraderlijke gladheid” dankzij ijzel. Er is nu gekozen voor code rood juist om ervoor te zorgen dat mensen de weg NIET op gaan. Dus luister naar ons advies: blijf alsjeblieft weg!

09:00 uur: Update! Het KNMI heeft code rood verlengd. De informatie hieronder is weer up-to-date.

En dat blijft nog wel even zo. ”Voor deze gladheid is code rood van kracht tot woensdagochtend 12:00 uur”, zegt het KNMI. Zoals het er nu naar uitziet, geldt hierna code geel tot en met donderdagmiddag 12:00 uur waarna de ijzel gesmolten is en er weer met de groene vlag kan worden gezwaaid.

Extra verraderlijk is de manier waarop de wegen glad zijn. Bij code rood door gladheid is het soms moeilijk te zien waar de gladde stukken asfalt liggen. Dat blijkt pas wanneer je eroverheen rijdt. Kleinere wegen kunnen zo glad zijn dat je er niet op kunt rijden en misschien worden afgesloten. Ook het OV ondervindt hinder. Er rijden in deze provincies tot zeker 12:00 uur geen treinen, meldt ProRail.

In andere provincies is het ook glad

In Overijssel en Flevoland geldt code oranje, net als op de Waddeneilanden. Er is hier ”op uitgebreide schaal verraderlijke gladheid door ijzel”. Noord-Holland krijgt te maken met code geel. Ook daar is het dus oppassen geblazen wanneer je deze ochtend naar kantoor rijdt, want plaatselijk kan het er glad zijn door ijzel(restanten).

Rest mij niets meer dan te zeggen: blijf weg, ik herhaal, blijf voor je eigen veiligheid weg deze ochtend!

Foto ter illustratie door spotter @Gulli