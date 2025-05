Blijf thuis! Ik herhaal, blijf dit weekeinde maar thuis…

Blijf dit weekeinde allemaal maar gewoon thuis, want het belooft een weekend from hell te worden op de snelweg…

Goedemorgen! Het is vrijdag! De laatste dag van de werkweek en morgen is het WEEKEND! Eerst nog een dagje doorbuffelen, dan de vrijmibo en dan mag je morgen in de auto naar de schoonfamilie…

Nou nee hoor, blijf maar lekker thuis, want het wordt horror op de Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat heeft dit weekeinde namelijk uitgekozen om Nederland onbereikbaar te maken. Het is bittere noodzaak, maar pas het begin van de ellende die ons de rest van het jaar te wachten staat.

Amsterdam en Utrecht onbereikbaar

Dit weekeinde worden op meerdere plekken op de snelweg grote werkzaamheden afgetrapt. Zo gaat de A1 van knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Diemen vanaf vanavond tot maandag 26 (!) mei dicht. Ook de A12 van Veenendaal naar Utrecht gaat vanavond dicht. Deze weg is afgesloten tot maandag 19 mei.

Vooral die laatste is een pittige. Hier moet je een pokkeneind omrijden en dagelijks rijden hier op het drukste punt van de route zo’n 60 duizend auto’s en vrachtauto’s. Au. Al dat verkeer gaat een andere route zoeken. De officiële omleidingsroute is al meer dan een uur om.

Omleidingsroute afgesloten

Extra mooi is dat dit weekeinde die omleidingsroute ook voor een deel is afgesloten. De A27 tussen Knooppunt Everdingen en Knooppunt Lunetten is namelijk ook dicht vanaf vanavond tot aanstaande maandag 12 mei. Het omgeleide verkeer van de A12 moet dus nog een extra stukje om via de A2 en de A12. Lekker gewerkt.

Rijkswaterstaat roept in de T. wel op om de omleidingsroutes netjes te volgen. Rij niet binnendoor, dat zorgt alleen maar voor extra verkeersinfarcten. Zo was vorig weekeinde de A2 afgesloten en dachten alle slimmeriken wel via de lokale wegen van Nieuwegein te kunnen omrijden. Daar was vervolgens helemaal geen doorkomen meer aan.

Dit is pas het begin…

Bereid je maar voor op een hete zomer en een pittig najaar, want dit is pas het begin van alle ellende. De A12 gaat later dit jaar nog eens voor negen dagen dicht en in juni is er een NAVO top in Den Haag die ook voor veel overlast gaat zorgen.

Verder is het dit jaar Sail Amsterdam en die stad sluit zijn ringweg A10 ook gewoon af om een feestje te vieren. Nog los van al het andere onderhoud dat op de planning staat. Kortom, blijf voorlopig maar lekker thuis! Ik herhaal, blijf maar gewoon thuis. Te beginnen dit weekeinde. De schoonfamilie met kerst weer zien is vroeg genoeg.