Moet ik het nog een keer herhalen? Ja? Oké. Blijf weg van de A10!!!

We zeggen het wel vaker, dat je ergens moet wegblijven. En aan de bedankmailtjes die we steevast krijgen als we weer zo’n bindende routetip hebben gegeven te zien, wordt het flink gewaardeerd. Van de originele ‘Blijf weg van de A12’ tot deze huidige tip, we doen het graag! Graag gedaan dus.

Maar we hebben er weer een. Blijf weg van de A10 deze keer. Is sowieso een goede tip, maar deze keer helemaal. Want de gemeente Amsterdam die iets organiseert, dat kan alleen maar mis gaan. Waarvan akte, zou @jaapiyo gezegd hebben.

En ze maken hun reputatie andermaal volledig waar. Want zelfs voordat het ringfeestje van 21 juni überhaupt heeft plaatsgevonden, klagen mensen steen en been omdat er iets niet goed is. Maar wat is er dan aan de hand?

Blijf weg van de A10.

Als je mee wil doen met dat volkomen belachelijke feestje ter ere van het 750-jarig bestaan van onze hoofdstad, moet je een kaartje kopen. En gek genoeg zijn er hele volksstammen die dat willen, want de digitale file was vandaag langer dan een echte op die A10.

De hele dag klaagden mensen steen en been dat ze wel al hun gegevens moesten invullen, maar dat ze dan niet konden bestellen. En om het nog erger te maken, als het je dan wel was gelukt, kon je zonder problemen tientallen kaarten bestellen. Goed om door te verkopen.

De gemeente Amsterdam is naar eigen zeggen op de hoogte van de problemen, maar weet niet hoe ze die moeten oplossen. Het enige dat ze zeggen is ‘blijf in de wachtrij’.

Wij zeggen alleen: Blijf weg van de A10. Ik herhaal, blijf weg van de A10. Je doet er veel mensen een plezier mee!