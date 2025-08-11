Blijf weg uit Zuid-Holland. Ik herhaal, blijf weg uit Zuid-Holland

Want in Zuid-Holland is je daalder een gulden waard…

Hè jongens, we gaan het weer eens even over geld hebben. Keiharde pecunia, poen, centjes en knaken. Want niets polariseert zo lekker als praten over geld. Of het moet zijn of je wel of geen fan bent van Tesla, maar da’s een ander verhaal.

Geld dus. En dan vooral het geld dat je kwijt bent voor een autoverzekering. Daar gaan we het over hebben, want er zitten echt bizarre verschillen tussen de duurste en de goedkoopste plaatsen van Nederland. En oh ja. De premies zijn veel hoger geworden dan een jaar eerder. Sommigen tot wel 27%…

Blijf weg uit Zuid-Holland

Zoals je misschien uit de titel van dit stukje had kunnen opmaken; Zuid-Holland is de duurste provincie om je auto te verzekeren. Gemiddeld ben je daar € 97,85 per maand kwijt voor een autoverzekering. De goedkoopste provincie is Friesland, daar ben je nog geen 70 euro per maand kwijt voor hetzelfde. Ach, weet je wat, hier heb je de hele tabel, gemaakt door geld.nl.

Als we op stedelijk niveau gaan kijken, is het nog iets bizarder. Amsterdam is de duurste stad, daar betaal je voor een verzekering €136,65 per maand. Almere is de goedkoopste stad, daar betaal je net 90 euro voor zo’n zelfde verzekering. En ook hier geldt, kijk hieronder maar even naar het complete beeld.

Kortom, het loont nogal om te verhuizen. Naast dat je in Harlingen voor 2 ton een prima pandje op de kop kan tikken, is een autoverzekering daar ook spotgoedkoop. In Amsterdam en de provincie Zuid-Holland moet je liever wegblijven als je portemonnee je lief is.

Je kan in het gunstigste geval namelijk zo’n 700 euro per jaar besparen als je dat doet. Alleen al op je verzekering dus. Dan hebben we het nog niet eens over de rest. We zien de verhuiswagens wel massaal naar het hoge noorden vertrekken. Veel plezier en oant moarn!