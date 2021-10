Je kunt nu kneiterleuke liveries krijgen voor je Citroën Ami

Dit is toch gewoon leuk, speciale liveries voor de Citroën Ami One?

De eer voor het schattigste elektrische autootje van het moment gaat naar Citroën en de Ami One. Het klinkt als een soort uit de hand gelopen brommobiel en technisch gezien is dat het ook. Het idee van de Ami is om een soort kek, trendy elektrowagentje voor binnensteden. In Frankrijk kost het ding zo’n 6.000 euro en kun je hem huren voor 20 euro per maand of delen voor 10 euro per maand. Officieel is het geen auto maar een ‘quadricycle’, wat in Frankrijk betekent dat zestienjarigen er ook mee aan de slag mogen.

Goedkoop

Om een auto prijstechnisch interessant te maken, moet je wel wat concessies maken. In het geval van de Ami zitten die concessies in de luxe van de auto. Het interieur spartaans noemen is eigenlijk een understatement. Ook de buitenkant is goedkoop omdat de auto alleen in het grijs verkrijgbaar is. Om nog een beetje leven in de brouwerij te brengen zijn er oranje accenten buiten en binnen te vinden. Maar verder is er dus niet zo veel te kiezen.

Liveries voor je Citroën Ami

Nu voegt Citroën een reeks nieuwe personalisatiemogelijkheden toe aan de kleine Ami. De Citroën Ami One krijgt namelijk een reeks liveries mee. Tenminste, dat is de eerbiedige vorm van een set stickers. Citroën zegt dat de Ami zich perfect leent voor personalisatie door de neutrale grijze kleur.

Daarom kun je uit bovenstaande liveries kiezen bij het aanschaffen of huren van een Citroën Ami. Je mag zelfs kiezen welke stickers je waar wil. Enkel het stickertje op de deur, bijvoorbeeld de #1 op een aantal van deze plaatjes, kost 29 euro. De hele deur bestickeren kost 69 euro. En alle stickers, dus ook op de voor- en achterbumper kost 89 euro. Net zoals de auto: da’s weinig geld.

Eigen keuze

Maar het wordt nog leuker. Citroën kan nog meer liveries voor je installeren op de Ami One. Alles wat je maar wil kan aangebracht worden door partner Faab Fabricauto. Dat is wel wat duurder, van 259 euro voor kleine gepersonaliseerde stickers en 619 euro voor een volle bestickerde zijkant.

Dan mag je dus echt alles kiezen. Kies een plaatje en – er vanuit gaande dat het door de maatschappelijke beugel kan – Citroën brengt het als liveries aan op de Ami. Van camouflagewraps tot kattenplaatjes tot zelfs heuse Pimp My Ride-achtige vlammen. Kicken jonguh!

Citroën wil dat de auto aanslaat en dan is het handig dat je jouwe nog terug kunt vinden in de urban jungle. Jouw Citroën Ami terugvinden wordt makkelijker met deze liveries, dus wat dat betreft is het een prima verkoopargument.