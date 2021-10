GP Turkije 2021: tijden en wat je moet weten

De GP Turkije 2021 staat voor de deur! Lees hier alles wat je moet weten!

Het blijft ongemeen spannend tijdens het Formule 1-seizoen van 2021. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen zijn verwikkeld in een zinderende strijd om de titel. Het zijn de smaakmakers van dit seizoen. De afgelopen race (de GP van Rusland 2021) werd gewonnen door Hamilton, die bovendien weer de leiding pakte in het kampioenschap.

Maar hij had wellicht de afgelopen twee races méér willen uitlopen, gezien de traditionele dominantie van Mercedes op Monza en Sochi. We zijn nu aanbeland bij de GP van Turkije 2021. Een race die (net als vorig jaar) dient als vervanging. De GP van Turkije is er dit seizoen omdat de GP van Japan niet door kon gaan. Wederom vanwege Covid-19.

Agenda GP Turkije 2021

Voordat we verder gaan met alles dat je moet weten over de race van komend weekend, hebben we hier de agenda voor de GP Turkije 2021 voor je:

Vrijdag 8 oktober

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 9 oktober

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 10 oktober

15:00 – 17:00 | Race

GP Turkije

In de tijd van Bernie Ecclestone kwamen er in een rap tempo heel veel exotische races bij. Dit ging uiteraard ten koste van de traditionele circuits. De verouderde en armlastige Europese banen mochten plaats maken voor splinternieuwe miljoenenprojecten. De meeste banen werden ontworpen door Herman Tilke. In veel gevallen waren de locaties schitterend, de voorzieningen uit de kunst en de infrastructuur grandioos. De races op de banen waren vaak niet om aan te gluren. Heel leuk zo’n race in de zandbak, maar mede vanwege de veiligheid van de moderne banen en het gebruik aan toeschouwers kwam het over als een feestje voor een paar steenrijke oligarchen, wat het eigenlijk ook was.

Turkije is net eventjes anders. Ja, ook deze baan komt uit die Ecclestone-periode, maar de baan is net eventjes wat anders. Natuurlijk is Turkije redelijk dichtbij Europa en zijn er ook meer autosportfans. Met name Felipe Massa voelde zich hier als een vis in het water. Zijn eerste race-overwinning vierde hij in Turkije. In 2007 en 2008 won hij de GP van Turkije nog een keer. Van het huidige veld zijn er een paar die de GP van Turkije hebben gewonnen. Hamilton won de race in 2010 en natuurlijk vorig jaar. Vettel won de GP in 2011 en de allereerste keer dat de GP van Turkije werd verreden, in 2005, won Kimi Räikkönen in de McLaren.

Het circuit: Istanbul Park

De GP van Turkije 2021 wordt gehouden op Istanbul Park. Dit is een van de weinige écht briljante Tilke-banen. Er zijn een paar dingen bijzonder. Ten eerste de rijrichting: die is net als de GP van Rusland en Brazilië tegen de rijrichting in. Dit belast de nek net even op een andere manier. Daarbij zijn het voornamelijk de bochten die spectaculair zijn. Er zijn er 14 en met name bocht 2 is geweldig. Inhalen is op deze baan goed mogelijk.

Dat is natuurlijk relatief in de Formule 1. Je zag met de GP van Rusland 2021 en GP van Italië 2021 dat inhalen nog best lastig is met een moderne Formule 1-auto. Echter, er zijn meerdere punten waar je andere lijnen kunt rijden en de auto naast die van je voorganger kunt zetten. Het circuit is 5,3 kilometer lang, waardoor er 58 ronden gereden gaan worden.

GP Turkije: resultaten van 2020

Vorig jaar werd er ook gereden op Istanbul Park. Dat knotsgekke weekend is zeker niet representatief voor andere jaren. Maar vermakelijk was het wel!

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP Turkije 2020?

Dat was een leuke! Het was ijskoud en kletsnat. Dit zorgde ervoor dat het veld lekker door elkaar gehusseld werd. Lance Stroll pakte met 1:47.765 heel erg verrassend de pole positie tijdens de kwalificatie van de GP Turkije 2020. Daarmee was hij de eerste Canadese coureur die sinds de GP van Europa pole position pakte. Max Verstappen was tweede met 3 tienden achterstand. Om even een beeld te geven van hoe ver het verder uit elkaar lag, Lewis Hamilton pakte weliswaar P6, maar wel op bijna 5 seconden achterstand. Giovinazzi (P10) was zelfs bijna 10 seconden langzamer!

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP Turkije 2020?

De baan was de gehele race spekglad, ijskoud en kletsnat. Pas aan het einde kwam er een beetje temperatuur in. De snelste ronde werd daarom ook in ronde 58 (van de 58) gereden door Lando Norris: 1:36.806.

Hoe zag het podium van de GP Turkije 2020 eruit?

Lewis Hamilton won met grote overmacht de GP Turkije 2020. Vanaf zijn tweede stint reed hij buitenaards goed. Sergio Pérez wist zijn goede startpositie wél om te zetten in een podium-positie. Sebastian Vettel reed lange tijd vierde, maar doordat zijn voorganger (Charles Leclerc) zich vergaloppeerde op Pérez in de laatste bochtensectie, kon Vettel er snel voorbij.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Turkije 2021?

Aanvankelijk had Pirelli voor de GP van Japan de harde bandencompounds in de planning staan (C1, C2, C3). Aangezien Pirelli dat vorig jaar ook had gekozen voor de GP van Turkije, lijkt het logisch dat ze die mee gaan nemen. Dat is echter niet het geval. Voor de komende race zal er gereden worden met de C2, C3 en C4 banden. De baan is onder hoge druk gereinigd, dat er voor moet zorgen dat het veel stroever is dan vorig jaar.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Turkije 2021?

Het was de gehele week schitterend op Istanbul Park. Lekker zonnig van 19 tot 22 graden. Dat gaat dit weekend alleen op vrijdag het geval zijn. Zaterdag zal het een beetje gaan regenen, met een temperatuur van zo’n 22 graden. Zondag is er nog meer bewolking én meer kans op regen. In beide gevallen gaat het waarschijnlijk regenen op momenten dat er niet gereden wordt. Het enige waar men dus rekening mee moet houden is dat al het rubber van de baan is.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Turkije 2021?

Het kan vriezen en het kan dooien! Verstappen en Hamilton zijn aan elkaar gewaagd! Water is nat! En zo kunnen we wel even doorgaan. Nuchter beschouwd is het verschil tussen Hamilton en verstappen zo klein dit seizoen, dat details de doorslag geven. Een verkeerde pitstop, mazzel met een overtreding of een safetycar net op het goede moment lijkt meer invloed te hebben.

Dat gezegd hebbende, als beide coureurs (en teams!) op de toppen van hun kunnen presteren, hebben we een marginale voorkeur voor Verstappen. De Red Bull lijkt iets beter te presteren op de zachtere compounds. Ook was Red Bull vorig jaar ijzersterk in de vrije trainingen. De matige eindklassering kwam meer door een verkeerd gemonteerde voorvleugel dan door ‘overmoed’. Daarnaast gaan er ook geruchten dat Hamilton hier alvast een penalty wil pakken. Op deze wijze kan hij het seizoen afmaken met de motoren die tot zijn beschikking staan.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Turkije 2021?

Het is ook bij de wedkantoren ongelooflijk close. Maar ook hier staat Verstappen voor op Hamilton. De kans dat Verstappen wint (hij staat op 5/6) is nét iets groter dan dat Hamilton gaat winnen (de Brit staat op 6/4). Op nummer 3 staat Bottas (op een hele grote afstand: 16/1).

Waar kan ik de GP van Turkije 2021 volgen?

Er zijn diverse manieren om de race te bekijken. Je kunt ze het beste verdelen in drie groepen. Ziggo, F1TV en streams. We nemen de voor- en nadelen even met je door.

Ziggo

Als Nederlander moet je gewoon naar Ziggo kijken. Zeker als je al via Ziggo op de kabel kijkt. Je kunt dan simpelweg afstemmen op het open kanaal (dat is nummer 14). Dan kun je de kwalificatie, het F1 Café, de voorbeschouwing, race en nabeschouwing bekijken. Het commentaar wordt verzorgd door niemand minder dan de immer enthousiaste Olav Mol. De Nederlandse commentator is de laatste tijd uitstekend bezig en aanzienlijk minder gekleurd naar de nationale inbreng dan de heren van Sky. Verfrissend! Hopelijk wordt Rick Winkelman snel weer beter. Als je geen Ziggo hebt, kun je een Ziggo-pakket afsluiten. Let op: na dit seizoen is het over en uit met F1 op Ziggo. Je kunt ook een race los kijken voor 3,99. Deze kun je via je device streamen op je Google Chromecast of AppleTV.

F1TV

Het mooie aan F1TV is dat je er alles mee kunt. Je bent als het ware je eigen regisseur. Je kunt namelijk ALLES bekijken. Het gehele raceweekend, alle races, trainingen en kwalificaties. Het kost wel 60 euro, zo’n F1TV abonnement. Maar voor de echte fan valt dat heel erg mee. Zeker als je van plan bent alle races te gaan kijken. En als je er eentje mist, kun je het altijd terugkijken. Ideaal. Het abonnement is een jaar geldig vanaf het moment dat je ‘m afsluit. Dus je kunt echt een jaar lang genieten van F1TV. En als je jezelf verveelt kun je alle races van de afgelopen 30 jaar terug kijken.

Streams

Verreweg de goedkoopste manier om de GP van Turkije 2021 te kijken is via de vele streams die op het internet te vinden zijn. De kwaliteit is niet al te best. Je moet maar hopen dat je de taal van de commentator kunt verstaan. En het beeld is niet even scherp. Geen 4K bij de streams. Daarbij kun je ook serieuze malware op je computer krijgen. Maar ja, dat verklaart meteen waarom het ‘gratis’ is. We hebben hier een overzicht met F1-streams voor je gemaakt.

Voorspelling GP Turkije 2021

Mocht je helemaal geen zin en/of tijd hebben om de race te kijken, is er ook een oplossing. Op de redactie zijn namelijk F1-kenners die de sport van haver tot gort kennen. Voorafgaand aan elke race geven onze drie panelladen hun voorspelling.

Jaap

Verstappen Leclerc Pérez

Het was even spannend, maar dit weekend krijgen we toch weer Turkish Delight voorgeschoteld. In het land van Recep Tayyip staat regen op de agenda. Dus zelfs als het asfalt dit jaar wat opgeruwd wordt, wordt het net als vorig jaar mogelijk weer een glijfestijn.

Destijds stal Stroll de show totdat een slecht getimede pitstop hem ver terugwierp. Verstappen maakte een pirouette achter Perez en Hamilton reed gestaag en gedegen naar de zoveelste zege.

Dit jaar gaat niemand minder dan onze Max echter met de overwinning strijken. Leclerc wordt tweede en Perez derde. Mercedes heeft een matig weekend met een uitvalbeurt voor Hamilton en Bottas op P5. Jaap, handelt Nederlandse formatieprocessen in twee dagen af.

Wouter

Verstappen Hamilton Norris

Zelfs als Max achteraan start, eindigt hij nog op het podium. Wat kan er dan nog gebeuren dat hij niet lekker scoort…. Ook qua kampioenschap lijken de kaarten dus geschud. Alleen een crash (zonder Hamilton) kan nog roet in het eten gooien.

De tweede mannen blijven dan wel weer tegenvallen, wat betreft onbegrijpelijk dat sommigen van heb hun stoeltje mogen houden. Wouter, hanteert de Duitse maximumsnelheid overal.

Michael

Verstappen Russell Hamilton

Oh dus iedereen denkt dat Max zal gaan winnen dit weekend, nou ik denk het eigenlijk ook wel. Jaap schijnt zeker te weten dat we dit weekend in Nederland beter weer hebben dan de heren daar in Turkije. Maar ik ben er niet van overtuigd. Mijn amateur weerstationnetje geeft aan dat Jaap in het hoge Noorden naar de verkeerde weerkaarten kijkt. Maar evengoed. Ik hoop en verwacht dat Max na zondag weer de leiding neemt in het kampioenschap met misschien niet eens een tweede plek voor Lewis in deze race. Dus ik denk Max, George en Lewis. In die volgorde, ja. Michael, heeft nog nooit Mexicaanse griep gehad.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie én de race. Mochten er opmerkelijke dingen zich afspelen tijdens de vrije trainingen tijdens de GP van Turkije 2021, zullen we er melding van maken. Je leest er alles over, hier op Autoblog.