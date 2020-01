Koop de Aston Martin van een drugscrimineel

En nog veel meer dik spul.





De politie is flink bezig geweest met het in beslag nemen van auto’s, want bij Domeinen zien we weer genoeg dik spul te koop staan.

Dat je je bezig houdt met ongure praktijken hoeft niet per se te betekenen dat je geen smaakt hebt. Dat bewijst deze Aston Martin Vanquish Volante uit 2014. De eigenaar was zo slim om met de auto bij de rechtbank op te komen dagen. Dit leverde wat gefronste wenkbrauwen op aangezien hij die op papier helemaal niet kon betalen. Er werd een onderzoek ingesteld en de eigenaar kon zijn Aston vervolgens inleveren.

Niet alleen de Aston werd in beslag genomen, maar ook de Audi, Mercedes en Ferrari van dezelfde eigenaar werden in beslag genomen. Het gaat om een Ferrari California uit 2011. Bij de inbeslagname stond de auto aan de achterkant van het pand geparkeerd. Toen de politie op kwam dagen probeerde iemand er snel mee vandoor te gaan, maar de Ferrari kon nog op tijd tegengehouden worden.

De California is niet de enige Ferrari die op dit moment bij Domeinen staat. Ze hebben ook een zwarte 599 in de aanbieding en deze witte 458. De auto heeft 31.345 km op de teller en heeft een opvallend rood interieur. De Italiaanse vlag op de spiegels is de finishing touch.

De RS6 is een populaire auto bij criminelen, dus het geen grote verrassing om er een bij Domeinen tegen te komen. Gelukkig is de auto niet gebruikt bij een ramkraak, dus hij ziet er nog prima uit. Het donkerblauwe exterieur in combinatie met de zilveren accenten en het bruine interieur zorgt voor een smaakvol geheel.

De liefhebbers van dikke BMW’s kunnen ook terecht bij Domeinen. Ze hebben onder andere deze Alpina B7 staan. Het gaat om een exemplaar uit 2007 met 108.322 op de klok.

Dit was nog maar een kleine greep uit het aanbod. Als je zien wat er verder allemaal staat moet je zelf even een blik werpen op de kavels van Domeinen.

Met dank aan Jaap voor de tip!