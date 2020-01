Koelwagen van Streetscooter heeft de zon nodig

Anders zit jij met gesmolten ijsjes of bedorven vleeswaren.





Zoveel bedrijven, zoveel bedrijfswagens. Firma’s die koelproducten bezorgen hebben niets aan een standaard cabine. Ze hebben een cabine nodig met een regelbare temperatuur. Op het gebied van elektrische bedrijfswagens is dat aanbod nog wat mager, maar StreetScooter komt een noemenswaardige oplossing.

Op Horecava in de RAI in Amsterdam presenteert het merk een elektrische bedrijfswagen waarbij de temperatuur in de laadruimte geregeld kan worden. Bovendien kun je de temperatuur realtime monitoren. De ruimte is geschikt voor koel en vriesleveringen. Op deze beurs zijn tevens experts aanwezig die belangstellenden te woord zullen staan over het concept.

De lading koel houden gaat door middel van zonnepalen op het dak van de bedrijfswagen. Dit staat los van de accu’s die de emissievrije aandrijving van het voertuig regelen. Streetscooter heeft de bestelauto in samenwerking met Carrosseriefabriek Harderwijk ontwikkeld.

Met deze toepassing kunnen koelproducten alsnog bezorgd worden in onder meer stedelijk gebied. Bovendien is het concept toekomstgericht. Steeds meer stadsgebieden zullen vermoedelijk voertuigen met verbrandingsmotoren weren. Dit soort initiatieven helpen bij aan een oplossing voor ondernemers.