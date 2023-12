Koop de dikste Lancer Evo van Nederland

De dikste Lancer Evo van Nederland heeft een serieus modlist aan aanpassingen.

Het gaat de laatste tijd alleen maar over het feit dat de Mercedes-AMG C63 E-Performance een viercilinder motor heeft. Dat vinden wij autoliefhebbers allemaal meh. Dat is enorm zonde, want de motor is een briljant stukje techniek. Een 1.991 cc metende viercilinder die er 476 pk en 545 Nm uitperst is buitengewoon indrukwekkend. En dat met fabrieksgarantie!

Dat er veel mogelijk is met viercilinder lijnmotoren, weten Mitsubishi Lancer Evolution-rijders al lange tijd. Want check dit monster waarvan wij denken dat het een van de dikste Lancer Evo’s is van ons land. Het is een Lancer Evolution X. Dat was de laatste generatie die van 2008 tot 2018 in productie was. Het is ook de enige generatie met de aluminium 4B11T-motor, terwijl de Evo I tot en met IX de gietijzeren 4G63T onder de kap hadden.

Maar ook de moderne unit kun je dus prima onder handen nemen. Mitsubishi UK verkocht de auto vanuit de dealer met 440 pk. Deze dikste Lancer Evo van Nederland doet er eventjes een schepje bovenop met 500 pk. De basis is een GSR, dus het luxe/sportieve model (er was ook een kale RS).

Modlist!

Het leuke is dat de verkoper ook een modlist heeft, maar dan niet een modlist zoals wij die ‘m bij Autoblog hebben. Het gaat namelijk niet om modereren van reacties, maar het aantal modificaties. En dat zijn er een hele hoop:

Motorisch:

Manley I-Beams pro series turbo tuff drijfstangen

Carillo Pistons (CP) 9.0:1 stroke 86mm 86.50mm bore

ACL race series lagerschalen

ACL thrustwashers

ARP head studs

AMS billet cam cap

GSC S2 power division camshafts

MAP Valve spring kit with titanium retainers (Hierdoor de rpm van 7600 naar 8400rpm)

16 new OEM valve buckets

Garrett GTX3576-R gen2 twin scroll 0.94 AR

MAP ceramic coated Tubular manifold

ETS recirc downpipe

ETS v2 extreme exhaust

ETS testpipe

MAP 3 inch intercooler

Injen intercooler piping

GFB adjustable recirc BOV

Grimmspeed 3-port boost solenoid

Radium fuel rail with damper

DW300c fuelpomp

Injector Dynamics 1300cc

Okada Project plasma direct ignition coils

MAP 3” cold air intake

MAP oilcatchcan+kvs reservoir in 1.

Driven Fab firewall heat shield and cap heat shield

Onderstel

Intrax schroefset

Stoptech schijven voor/achter + remblokken

Whiteline adjustable draagarmen achter.

Eibach stabilisator stang voor achter

Beatrush engine mounts

Beatrush rear diff spacer mount

Custom full alloy undertray.

Aandrijving:

Xtreme (Australië) twin plate clutch/flywheel

CMC upgrade

Diff pins in versnellingsbak vervangen en volledige bakinspectie door Heuvel motorsport (preventief) in 2020

AYC pomp gereviseerd in 2021 door van Hoof motorsport

Torque solutions shifter cable bushings en gear selector bushings

Visueel

Visueel:

Carbon Vortex Generator Rexspeed

Carbon cover steeringfluidreservoir

Carbon intercooler side plates

Carbon radiator cover

Carbon hood dampers

High gloss black 3M roof wrap

Rota Grid 18” met 4x toyo proxes T1r 245/40-18

OEM velgen wit met 4x winterbanden Vredestein Wintrac

Interieur

Originele TAKATA Drift III 4-punts gordels.

Carbon dual pod holder

Innovate AFR gauge

Innovate dual oil pressure and temperature gauge

Android radio systeem, werkt top, Origineel MMCS Rockford Fosgate systeem met scherm is nog aanwezig en krijg je erbij.

Tijdens de rebuild is ook direct de distributieriem en oliepomp vervangen.

Prijs dikste Lancer Evo van Nederland

Kortom, dat is een hele hoop. Nu zijn de meeste modificaties serieuze upgrades. Veel beter dan een Intrax-onderstel wordt het niet, bijvoorbeeld.

Wat serieus prettig is: de eigenaar is al eigenaar voor 10 jaar. Dat schept toch wat meer vertrouwen dan een auto die de afgelopen 3 maanden 5 keer van eigenaar is verwisseld.

De prijs van de dikste Lancer Evo van Nederland is 34.900 euro. Dat is zeker niet spotgoedkoop, maar ook echt niet te duur. Evo’s zijn nooit voordelig en dit is een linskgestuurd exemplaar. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!