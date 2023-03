Ex-topverkoper komt toch weer Nederland opschudden!

De best verkochte SUV die daar niet om vroeg keert terug naar ons land: binnenkort kunnen we weer een Mitsubishi Outlander PHEV kopen.

Voor sommige auto’s is er een tijd en een plaats. Dat verklaart waarom je soms een belachelijk succes kunt maken in een korte tijdsspanne. Nederland heeft daar een handje van. Door lage bijtelling te bieden op bepaalde automodellen konden die auto één verkoopspurt krijgen en daarna zakt het nogal in. Polo BlueMotion, Tesla Model S en natuurlijk het beste voorbeeld: de Mitsubishi Outlander PHEV.

Outlander PHEV

Een SUV van het formaat Outlander is eigenlijk te groot voor de gemiddelde Nederlander. Daarom gaat het specifiek om de PHEV, die je in 2012 met 0 procent bijtelling kon krijgen. Daarna met 4 procent en vanaf toen ging het steeds een klein beetje omhoog. Dit omdat Nederland de verkoop van (half-)elektrische auto’s helemaal wilde stimuleren en Mitsubishi had het geluk dat hun Outlander de voordeligste grote auto was in dat scenario. Het nadeel is natuurlijk dat een PHEV een handleiding heeft om er echt het beste uit te halen en als je al voor vijf jaar 0 procent bijtelling hebt, is er niemand die controleert of jij wel echt de helft van de tijd elektrisch rijdt.

Kort succes

De hegemonie van de Outlander PHEV duurde echter maar een paar jaar. Ook al was de auto voorzien van een facelift, het voordeel verdween. Bovendien was het aanbod (PH)EV’s nu een stuk groter. Mitsubishi had er voordeel aan dat ze precies op het juiste moment de juiste auto hadden. De verkopen van de Outlander zakten echter als een plumpudding in elkaar en dat deed Mitsubishi dan ook besluiten om de nieuwste Outlander niet naar Nederland of zelfs Europa te halen. Niet alleen dat, Mitsubishi zat over het algemeen in zwaar weer en kondigde tussen neus en lippen door aan dat ze Europa überhaupt links laten liggen.

Outlander komt terug!

In de vreemdste twist die je gaat vinden: de PHEV SUV maakt een comeback in Europa. Mitsubishi kondigde recent de nieuwe ASX aan en die laat blijken dat ook Mitsubishi nog niet helemaal klaar is met Europa. Daarom kondigt het merk nu aan dat ze door blijven zetten. De ASX en Eclipse Cross blijven en er komen twee nieuwe modellen voor de Europese markt: een volledig nieuwe Colt en, jawel, de nieuwe Outlander PHEV!

Het wordt ‘gewoon’ de Outlander PHEV die Mitsubishi al verkoopt in andere markten, dus we weten al het één en ander zeker. Zo gaat het om een 2.4 liter motor die samenwerkt met twee elektromotoren. Het elektrische rijbereik ligt op 61 kilometer en alle wielen worden aangedreven. De nieuwe PHEV is een aardige joekel geworden en dat betekent dat je een derde zitrij hebt. Als familieauto kan de nieuwe Outlander PHEV dus wederom interessant zijn, al kun je er geen ultra-lage bijtelling meer voor krijgen.

We betwijfelen ten zeerste of de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV dezelfde vuist kan maken die zijn voorganger deed in Nederland, maar proberen kan altijd. Het termijn is 2024 voor de terugkeer van de grote SUV. Naast de ASX krijgen we dus eind 2023 een nieuwe Colt te zien, maar wij hebben een donkerbruin vermoeden dat we al kunnen gokken hoe die eruit ziet.