Koop de dikste Audi e-tron van Nederland

Aangepaste Audi Q8’s zien we vaak genoeg, maar hoe vaak zie je nou een aangepaste Audi e-tron?

Volledig elektrisch of niet, de Audi e-tron ziet eruit als een normale Audi. Dat is op zich een goede zaak. Nu kunnen mensen die niet van rare designfratsen houden ook gewoon in een elektrische cross-over rijden. De keerzijde is dat de Audi e-tron wellicht een tikkeltje anoniem oogt.

Een Nederlands autobedrijf heeft daar wat aan gedaan. Zij hebben een Audi e-tron gecreëerd die wél een nekkendraaier is. En die kan nu van jou zijn, want de auto staat te koop op onze favoriete occasionwebsite, Marktplaats.

Het grootste attractie van deze Audi e-tron is de kleur. De auto is namelijk overgespoten in een bijzonder fraaie groene kleur, met een gouden gloed. Volgens de verkoper is deze kleur geïnspireerd op de Lamborghini Sián.

De velgkeuze past ook bij dit thema, want net als de Sián is deze Audi e-tron voorzien van goudkleurige velgen. Het staat helaas niet in de advertentie vermeldt, maar het gaat om Concaver-velgen, die minstens 22 inch groot lijken te zijn.

De Audi e-tron is verder alleen nog voorzien van een splitter, dus eigenlijk is er helemaal niet veel aangepast. Toch heeft de e-tron op deze manier een compleet andere uitstraling gekregen. Zo zie je maar weer wat een kleurtje en een setje velgen kunnen doen.

Bij een dergelijke exterieurkleur had een cognacbruin interieur erg fraai gestaan, maar helaas is het interieur stemmig zwart. Het is binnenin dus een redelijk saaie bedoening. Dat zijn we gewend van Audi, maar met zo’n extravagant exterieur valt het des te meer op.

Qua motorische tuning valt er weinig lol te beleven aan een EV, dus aan de specificaties is ook niks veranderd. Het gaat om een Audi e-tron 55, die goed is voor 408 pk. Dat is ongeveer de helft van wat de Sián heeft, dus de gelijkenissen met die auto houden echt op bij het kleurenschema. En wat knopjes misschien.

Deze unieke Audi e-tron heeft 22.000 km op de klok en staat te koop op Marktplaats voor €74.950. Dat klinkt misschien als een reële prijs, maar let op: dit is de prijs EX. BTW. Je betaalt inclusief btw €90.960.