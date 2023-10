Koop de échte spirituele opvolger van de Audi RS2

Eigenlijk heeft de Audi RS2 een échte spirituele opvolger met de komst van de Audi RS3 Performance, helemaal in deze kleur.

Ja, we weten dat de bloedlijn van de Audi 80 doorliep naar de A4, niet de A3. Dus ook de Audi RS2 Avant, de super-stationwagonversie van de 80, mondde uit in de RS4 (Avant) en niet de RS3. Maar de Audi A4 groeide met de tijd mee. Waar de RS2 Avant een 2.2 liter grote vijfcilinder turbomotor kreeg, kreeg de Audi RS4 Avant (B5) een 2.7 liter grote V6. Diens opvolgers kregen een 4.2 liter V8 en de huidige versie, alhoewel gedownsized, heeft nog steeds een grotere 2.9 liter V6. Bovendien is de A4 per generatie een tikkeltje gegroeid en is het een veel pompeuzere auto dan de RS2.

RS2 versus RS3

Dus willen we even het volgende aan je voorleggen. Is de Audi RS3 niet een soort perfecte moderne versie van de Audi RS2? We hebben de twee even voor je vergeleken en de resultaten zijn, naar ons inziens, interessant.

RS2 Avant RS3 Sportback Motor 2.2 liter 5 cilinder in-lijn, turbo 2.5 liter 5 cilinder in-lijn, turbo Vermogen 315 pk 400 pk (Performance 407 pk) Acceleratie 0-100 km/u 4,8 seconden 3,8 seconden Topsnelheid 262 km/u 250 km/u (Performance 300 km/u) Gewicht 1.595 kg 1.545 kg Lengte 4.580 mm 4.390 mm Wielbasis 2.610 mm 2.630 mm Kofferruimte 370-1.200 liter 325-1.145 liter

Dezelfde motorgrootte qua cilinders en bijna qua inhoud, beide een turbo, beide vierwielaandrijving, vergelijkbare topsnelheid, vergelijkbaar gewicht, bijna identieke wielbasis en ook de kofferruimte en lengte verschillen tussen dit tweetal niet zo verschrikkelijk veel. Het enige grote verschil is dat de RS3 het enkel moet doen met een DSG-automaat, terwijl je in de RS2 zelf kon roeren. Los van dat is de Audi RS3 uitgegroeid tot een soort moderne Audi RS2, zo lijkt het.

Audi RS3 Performance occasion

Waarom dit opvalt? Vanwege de occasion van de dag. Want de Audi RS3 Performance occasion is uitgevoerd in die ene kleur die je zo goed kent van de Audi RS2. Toen heette het nog RS-Blau, wat bij de Audi (R)S4 B5 Nogaroblau werd. Deze tint wordt gezien als dé RS-kleur van Audi en middels de RS6 (C7) ABT Nogaro Edition en de RS6 (C8) 25 Years Nogaro Tribute Edition doet Audi er ook wel eens historisch over. Vanaf de speciale Audi RS3 Performance kun je deze kleur nu ook krijgen op de RS3. Dat is dan ook weer een hoedtik naar de eerste S3 (8L) die je ook in Nogaroblauw kon krijgen.

Performance

Voor wie het even kwijt was, de Audi RS3 in kwestie is dus een Performance Edition. Deze in 300 exemplaren te bouwen speciale RS3 biedt Nogaroblauw aan als één van de opties. Ook krijg je speciale velgen, nieuwe interieuropties en natuurlijk extra performance. Zeven extra pk’s (407 in totaal) en een topsnelheid die met 300 km/u nu wat hoger ligt.

Zo kun je de ultieme RS3 kopen in een felblauw kleurtje die niet alleen zijn eigen verre voorvader eert, maar ook bijzonder erg lijkt op de RS2 die ervoor zorgt dat het RS-label überhaupt bestaat. Binnenin krijg je veel alcantara en koolstofvezel onderdelen, gecontrasteerd door blauwe stiksels en gordels. Ook krijg je het B&O geluidssysteem en een badge met ‘1 of 300’ erop.

Kopen

Helaas is er nog één groot verschil met de RS2 Avant. Die begint namelijk waardevol te worden, maar voor minder dan 100.000 euro heb je er nog één. Voor minder dan 80.000 euro ook nog wel. Bovendien heeft de RS3 geen Porsche-heritage om over op te scheppen. Dat maakt de hatchback wel een duur ding. De Nogaroblauwe RS3 Performance moet met 3.010 km op de klok nog 128.950 euro kosten. Durf jij? Dan kan je terecht op de website van Audi Bourguignon die hem aanbiedt.

Met dank aan @HZW voor de tip!