Rolls-Royce Phantom doet een Fiat 500 na

We willen echt niemand betichten van kopieergedrag, maar toen we deze nieuwe Rolls-Royce Phantom zagen moesten we gelijk aan de Fiat 500 denken.

Rolls-Royce hoort het wellicht niet graag, maar er zijn verrassend veel overeenkomsten tussen de Phantom en de Fiat 500. Beide zijn het retro-ontwerpen op basis van een jarenoud icoon. Beide maken ze goed gebruik van individualisering en speciale edities om tot enorm veel verschillende versies te komen. En als je een beetje cynisch bent zou je ook de achterlichten op elkaar kunnen vinden lijken.

Rivièra

Nu lijkt Rolls-Royce de vergelijking met de Fiat 500 wel een beetje over zich af te roepen. Tenminste, wij moesten gelijk aan een editie van de Fiat 500 denken toen we de Rolls-Royce Phantom ‘Inspired by Cinque Terre’ zagen. Een Italiaans Rivièra-tintje, met een donkerblauwe Phantom met een wit interieur.

Doet dat je niet enorm denken aan de Fiat 500C Riva? Dat was een speciale editie van de dakloze Fiat 500 (312). Deze speciale editie maakte van de 500C een soort rijdende Riva-boot. Riva kun je kennen als een Italiaanse botenfabrikant voor de beste elegante boten die in de havens van de Italiaanse kustlijn liggen. Fiat voegde wat elementen van een Riva-boot toe middels donkerblauwe lak, een wit interieur en echt Riva-esque hout op het dashboard en de pookknop. Later kwam ook nog een Fiat 500X Capri Yachting Club Edition. Andere naam, zelfde idee, maar dan gebaseerd op de Fiat 500X SUV. Inclusief een donkerblauw canvas dakje om wat zon op je knar te krijgen.

Rolls-Royce Phantom ‘Inspired by Cinque Terre’

Dat even ter context, want Rolls-Royce kiest nu ook voor een Rivièra-tintje op de Phantom. De Rolls-Royce Phantom ‘Inspired by Cinque Terre’ richt zich vooral op de zeer toeristische vijf dorpjes die gezamenlijk Cinque Terre heten. Op en top Italiaanse kust, denk aan diepblauwe zeeën en kleurrijke huisjes.

Het vertaalt zich naar de Phantom qua exterieur middels donkerblauwe lak. Dat is het eigenlijk. De met de hand geverfde schouderlijn is half Navy Blue en half Jasmine, met boven de voorste wielkast nog een tekening van een tros druiven. Dat laatste is een hommage aan de Toscaanse wijncultuur en komt op meerdere plekken terug in de Phantom.

Interieur

En ja, de Rolls-Royce Phantom Cinque Terre heeft dus ook een wit interieur. Hier komt ook het druivenpatroon her en der terug. Uiteraard zijn de gestikte druivenpatronen met de hand gestikt en dat kostte heel wat manuren. Het dakhemeltje bevat naast de Starlight Headliner een kaart van Italië.

Galerij

Een andere highlight van vrijwel elk Phantom-interieur is natuurlijk de galerij. Het gedeelte voor de passagier in het dashboard kan gebruikt worden voor een kunststuk of ander soort interessant visueel item. In dit geval een soort schilderij van Cinque Terre.

Uiteraard zit de specialiteit van een auto als deze in de details. Rolls-Royce heeft zoals altijd deze Phantom eenmalig uitgebracht op wens van de klant, die de auto nu in ontvangst heeft genomen. Er wordt niet bevestigd of deze persoon ook uit deze streek of überhaupt Italië komt, maar wij denken van wel. Zet er een Fiat 500C Riva naast en je hebt een perfect matchende set auto’s.