Audi RS3 van 100.000 euro in vlammen op

Een Audi RS3 stond in brand gisteren in Vlaardingen.

Van de hot hatch met 400 pk is niet veel bruikbaars meer over. Hulpdiensten werden iets na 17:30 gealarmeerd voor een voertuigbrand op een parkeerplaats op de Vossiusstraat in Vlaardingen. Ter plaatse stond een Audi RS3 van de huidige generatie in brand.

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een in brand gestoken exemplaar. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit echt zo is. Omwonenden hoorden iets voor half 6 echter een flinke knal. Vervolgens ging een auto in de wijk er met een bloedgang vandoor. Dit waren de vermoedelijke daders, mocht de fik inderdaad zijn aangestoken met een brandbom.

De brandweer had het vuur snel geblust. Desalniettemin is er nog weinig over van de Audi RS3 (8Y) na de brand. Het interieur is compleet weggebrand. Van een stuur of stoelen in de Audi is niets meer te vinden.

Niet de eerste keer

Omwonenden kijken inmiddels niet meer gek op. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een auto in de fik gaat op deze parkeerplaats. Eerder dit jaar was het raak, in maart. Toen brandde een auto op dezelfde parkeerplaats uit. Enkele jaren daarvoor, in 2018, dezelfde situatie. Het lijkt er dus op dat iemand dat er hier meer afspeelt. Niemand raakte bij de brand van gisteren gewond.

RS3 8Y

Aan deze specifieke Audi RS3 (8Y) hangt aan catalogusprijs van meer dan 100.000 euro. De hete hatch is uitgerust met een 2.5 TFSI vijfcilinder, goed voor 400 pk en 480 Nm koppel. In een niet uitgebrande toestand sprint de Audi in slechts 3,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/u, of optioneel tot 290 km/u met het RS Dynamic-pakket.