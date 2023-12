Koop de enige Clio RS Estate van Nederland

Een Clio RS Estate klinkt ons als muziek in de oren!

Snelle B-segment stationwagons zijn heel erg zeldzaam. Dat is op zich heel erg begrijpelijk, want ook de trage variant (in letterlijke zin) is niet echt een hardloper (qua verkopen). Nu zijn er wel een paar snelle B-segment stationwagons geweest, zoals de Skoda Fabia RS Combi en, eh, een Mini Clubman JCW.

Een Renault Clio Estate kon je wel krijgen, maar niet als RS. Tegenwoordig zijn ze beide niet meer te krijgen. Ja, zo erg is het in de autobusiness tegenwoordig. Er is geen Clio Estate en er is geen Clio RS. Jammer.

Kijk dan: een Clio RS Estate!

De auto die je hier op de foto’s ziet, is wél een Clio RS én een Clio Estate! Het is dan ook een auto van de vorige generatie. Een raszuivere petrolhead zag een leuk project voor ogen toen hij een baby-blauwe Clio Estate tegenkwam. Die kleur blauw kun je ook op gewone Clio’s krijgen. Toen had de auto nog een dieselmotortje onder de kap liggen.

Maar die is er nu niet meer. In plaats daarvan is de complete 1.6 turbomotor uit de Clio R.S. erin gelepeld, inclusief de EDC-automaat met dubbele koppeling. Ook de stuurinstallatie, de kabelboom en degelijke zijn allemaal overgezet van de Clio RS.

Vervolgens zijn er een paar upgrades geplaatst op deze toffe Renault. Als je dan toch bezig bent, doe het dan goed, toch? Dus is er gekozen voor een KW V3 schroefset, die je op meerdere manieren kunt instellen. Verder is er een cold air intake van Airtec en een Wagner intercooler.

Wat kost dat dan?

De oplettende lezer zal gezien hebben dat er facelift-koplampen zijn gemonteerd. De historie van BEIDE wagens zijn aanwezig. Goed nieuws, de 1.6 benzinemotor heeft slechts 68.000 km gelopen, de Estate zelf 150.000 km.

De prijs van al dit moois? 19.000 euro! Dat lijkt heel erg veel, want daarmee is het veruit de duurste Clio Estate van Nederland. Maar ja, aan de andere kant is het wel iets heel erg bijzonders. En een gewone Clio RS 1.6T EDC kost tegenwoordig ook gauw 15 mille in een mooie staat, dus het is niet eens zo’n heel vreemd bedrag. Interesse? Check ‘m hier op Renault Marketplace op Feesboek!

Met dank aan Martijn voor de tip!

