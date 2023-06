Renault voor de rechter vanwege olieverbruik 1.2 TCe

Een groep boze klanten sleept Renault voor de rechter vanwege het overmatig olieverbruik van de 1.2 TCe-motoren.

Zeg je olieverbruik dan zeg je Audi, maar het zijn niet alleen VAG-motoren die olie zuipen alsof het benzine is. Er zijn ook bepaalde Franse motoren die soms wat meer olie verbruiken dan je redelijkerwijs zou verwachten. Dit heeft nu tot een rechtszaak geleid in Frankrijk.

Het gaat om de 1.2 TCe-motoren van Renault. Het is geen nieuws dat deze motoren kampen met een hoog olieverbruik, want de 1.2 TCe is al 11 jaar in de omloop. Het blok is grootschalig toegepast in onder meer de Clio en de Captur, maar ook in Nissans en Dacia’s. Tussen 2012 en 2016 zijn er zo’n 400.000 auto’s in Europa geleverd met deze motor.

Een aantal eigenaren is zeer ontevreden. Niet alleen vanwege de problemen, maar ook vanwege de manier waarop Renault daar mee omgaat. Daarom hebben ze nu in Frankrijk een rechtszaak aangespannen tegen het merk.

De rechtszaak wordt gevoerd door enkele tientallen eigenaren. Ze vertegenwoordigen weer een grotere groep van 1.789 eigenaren, die al langer in de clinch ligt met Renault. Omdat ze niet de geëiste compensatie kregen is het nu tot een rechtszaak gekomen.

De aanklagers gaan er met gestrekt been in: Renault wordt onder meer beschuldigd van misleiding, fraude en zelfs het in gevaar brengen van mensenlevens. Dat laatste lijkt wat overdreven, maar door het olieverbruik kunnen er ook kleppen kapot gaan. Dit zou dan tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Wat zegt Renault er zelf van? Volgens een woordvoerder hebben ze netjes technische hulp en financiële ondersteuning geboden aan de getroffen klanten. We hebben ook Renault Nederland nog om een reactie gevraagd, maar die hadden daar niks aan toe te voegen.

Via: Automotive News Europe