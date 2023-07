Nederlandse prijs vernieuwde Renault Clio bekend

Dit is de prijs van de vernieuwde Renault Clio.

De tijd vliegt voorbij, mensen. Het lijkt nog niet zo lang geleden dat Renault het doek trok van de vijfde generatie Clio (de ‘BF’ voor de liefhebbers onder ons). Maar het was dus gewoon de Salon van Geneve in 2019 dat we kennis konden maken met de Franse B-segmenter. Nu is het tijd voor de opgefriste Renault Clio.

Wat meteen opvalt is die neus. Deze is namelijk helemaal nieuw. De rest is ook wel opgefrist, maar niet zo radicaal als het frontje.

Er is een nieuwe grille, nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen en ga zo maar door. Met deze nieuwe snoet loopt de Clio V Phase II keurig in de pas met de Austral en Mégane E-Tech.

Wijzigingen

Ook aan de achterzijde is er het een en ander gewijzigd. We weten alleen niet wat we van de achterlichten vinden. Het doet heel erg ‘2008’ aan, om eerlijk te zijn. Net als dat Cavello-trainingspak is een helder achterlicht niet echt iets wat mooi oud wordt. Er zijn uiteraard nieuwe velgen (tot 17 inch) en nieuwe kleuren.

In het interieur van de opgefriste Renault Clio zijn er ook een aantal wijzigingen. In de basis is het dashboard gelijk, maar de materialen zijn afwijkend. De plastics zijn nu duurzaam, aldus Renault. Dat duurzaamheid zet zich door in de keuze qua lederen bekleding, want die is er niet. Nu is dat een beetje alsof de KFC etaleert met duurzaam rundvlees, want zo veel verkopen ze er toch niet van. Wel zijn er nieuwe instrumentenclusters (digitaal, 7 of 10 inch) en nieuwe infotainment-schermen met naar keuze 7,3 of 10 inch diameter.

Motoren opgefriste Renault Clio

Dan gaan we door met het motorische genoegen. De instapper is de 1.0 driecilinder met zonder turbo, goed voor 65 stampende paardenkrachten en maar liefst 95 boomomwortelende Newtonmeters. Schakelen gaat middels een pook die tussen de voorstoelen geplaatst is en een extra pedaal links naast de rem. Hoogst opmerkelijk. Een stapje hoger staat de 1.0, maar dan mét een pretföhn erop, waardoor je 90 pk en 160 Nm onder je rechtervoet hebt.

Duurzaam rijden is toevallig ook het snelst, want de Clio E-Tech Full Hybrid heeft maar liefst 145 pk. De transmissie is een bijzondere, want de elektromotor heeft twee versnellingen en voor de verbrandingsmotor zijn er vier. Wil je zo min mogelijk CO2 uitstoten tijdens lange ritten, opteer dan voor de Blue dCi 100 met – je verwacht het niet – 100 pk.

Esprit Alpine

Tenslotte de uitvoeringen van de opgefriste Renault Clio, want er zijn er namelijk een hele hoop. Maar de versie die wij het leukst vinden is de Esprit Alpine. Dat zijn meteen twee hele sportieve legendarische namen bij elkaar. Voordat je ‘m op je verlanglijstje voor 5 december zet, de Esprit Alpine vervangt de R.S.-Line.

Een sportieve hot hatch is er vooralsnog niet. We snappen dat het segment zo goed als dood is, maar het bedrijf dat ooit 3.0 V6 motoren achterin Clio’s lepelde, maakt nu niet eens een ‘normale’ hot hatch meer.

Vernieuwde Renault Clio prijs

De prijs van de vernieuwde Renault Clio begint bij 22.950 euro. Daarvoor krijg je de instapper Evolution met airconditioning, een 7-inch digitaal instrumentarium, 7-inch centrale touchscreen en draadloze smartphone-integratie via Android Auto en Apple CarPlay.

Daarboven zit de Techno. Dan krijg je onder andere achteruitrijcamera, handsfree-card, 16-inch lichtmetalen wielen en een draadloze smartphonelader. De prijs voor deze uitvoering begint bij € 24.950.

Dan de ‘dikste’ uitvoering, de Esprit Alpine. De meest aangeklede variant start bij 27.250 euro. Daarvoor krijg je andere looks, met bijvoorbeeld een voorvleugel afgewerkt in Gris Schiste. Verder bestaat het pakket uit 17-inch lichtmetalen wielen, andere stoelen met blauwe stiksels en mooiere afwerking van het interieur.

Prijzen concurrentie vernieuwde Renault Clio

Wat krijg je bij de concurrentie als je gaat shoppen voor de prijs van de vernieuwde Renault Clio? De belangrijkste concurrenten hebben we op een rijtje gezet voor je. De Renault is niet de duurste, maar ook niet de goedkoopste. Het is ook weer afhankelijk van wat er in de standaarduitrusting zit natuurlijk. Kortom, prima in de markt gezet deze vernieuwde Clio.