Ferrari doet F1-tribuut zoals het moet met de ‘F2004’.

De F2004-editie van de 296 GTB Assetto Fiorano laat zien hoe je een prestatie van formaat nog eventjes kunt vieren, 19 jaar na dato.

Bij Aston Martin zijn ze er nog niet helemaal uit hoe ze hun Formule 1-prestaties moeten omzetten in speciale modellen. De DBX die je net voorbij zag komen heette de DBX 707 Japan Podium Edition, terwijl het merk in Japan toch echt niet op het podium stond. En de 11 te bouwen exemplaren corresponderen ook niet met de acht podiumplaatsen die Fernando Alonso heeft behaald (Stroll stond namelijk niet op het podium dit jaar).

Ferrari 296 GTB F2004

Nee, dan laat Ferrari zien hoe je een goede special edition bouwt. Dit is namelijk een heuse Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano F2004 Edition. De auto is specifiek in het leven geroepen om de GP van Hongarije 2004 te vieren. We realiseren ons nu hoe oud wij eigenlijk zijn: @jaapiyo en ondergetekende waren namelijk toentertijd speciaal om 14:00 opgestaan om deze bijzondere race te kunnen bekijken!

Net als 2023 was het niet een heel erg spannend seizoen, want er was één team enorm dominant: Ferrari. Na de zoveelste 1-2 van dat seizoen kon de Scuderia Ferrari namelijk het constructeurstitel in ontvangst nemen. De F2004 is een beetje wat de RB19 is voor Red Bull: de meest succesvolle auto van het team. Van de 20 races wonnen er 15 en stonden ze 30 maal op het podium.

Bekende kleurstelling

De auto is in exact dezelfde kleur rood gespoten: Rosso F1 (rood) met Bianco King (wit) accenten. Bij de luchtinlaten voor, boven de sideskirts, op het dak en aan de achterzijde zien we de witte kleur terug. Omdat het een Assetto Fiorano is, is er kwistig gebruikt gemaakt van koolstofvezel accenten.

Niet alleen de splitter is van het peperdure goedje gemaakt, ook de velgen zijn van carbon. Uiteraard zitten er geen allseasons omheen, maar plakkerige Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden. Ook heeft deze uitvoering de Multimatic schokdempers van de raceversie van de 296 (de GT3).

In technisch opzicht is het ‘gewoon’ een 296 GTB Assetto Fiorano, dus is de 2.9 liter V6 met elektropower gezamenlijk goed voor 830 pk en 740 Nm. Dat is een hele hoop. Van 0-100 km/u sprinten is in 2,9 seconden achter de rug en de topsnelheid is 330 km/u. Het verbruik is gemiddeld 1 op 15,4, best keurig toch? Ferrari gaat 5 exemplaren maken van de 296 GTB Assetto Fiorano F2004.