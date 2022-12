Koop de Lamborghini Huracán met de meeste kofferruimte

Hoezo zijn supercars onpraktisch? Deze Lamborghini Huracán is én sneller én je hebt extra bagageruimte. Oh, en hij is van een bekend persoon geweest.

Sommige auto’s zijn een perfecte alleskunner. Maar, de ‘perfecte alleskunner’ bestaat eigenlijk niet. Aan elke auto die meer doeleinden heeft kleven ook grote nadelen. Een Audi RS6 kan zowel je kerstboom vervoeren als 300 km/u rijden, maar lekker een bocht nemen zit er dan niet bij. Een Lamborghini Huracán is daar dan beter voor, maar zie maar eens meer dan een paar weekendtassen daarmee te vervoeren. Er bestaat een soort compromis in de vorm van de Lamborghini Huracán occasion van de dag.

Lamborghini Huracán occasion

In theorie kijken we naar een aardig ‘normale’ Lamborghini Huracán LP610-4 uit 2016. Uitgevoerd in het wit, Bianco Monocerus om precies te zijn. Ook de zwarte velgen met rode remklauwen en het zwarte interieur met rode details lijken gewoon lekker doorsnee te zijn voor Lambo-begrippen.

Tuning

Er zijn twee belangrijke zaken die deze Lamborghini Huracán occasion de moeite waard maken. Ten eerste, het feit dat de 5.2 liter V10 niet meer natuurlijk ademt. Met dank aan een VF Engineering VF800 supercharger. Ook is er een Akrapovic-uitlaatsysteem toegevoegd en een Eventuri koolstofvezel inlaat. Het totaalplaatje komt uit op meer dan 800 pk. Niet je standaard Huracán, dus.

Dakkoffer

Maar om even terug te komen op dat extra praktische gemak: deze Lamborghini Huracán occasion heeft een extra kofferruimte. In dit geval dankzij een dakkoffer van 56 Nord. Deze bijzonder gevormde dakkoffer zorgt in theorie voor een gunstige luchtweerstand en hij zit met speciale beugels vast aan het dak en de achterzijde. Lekker praktisch dus.

Jon Olsson

Wie nu denkt: dit recept komt me bekend voor, dat kan kloppen! Deze Lamborghini Huracán occasion was namelijk van ski-fanaat en camouflage-wrap-fanaat Jon Olsson. Je zal de auto daarom waarschijnlijk nog beter herkennen met een gare wrap en andere velgen. Na de verkoop bleef de dakkoffer en de tuning, maar verder is het weer een standaard Huracán.

Kopen

Praktischer én sneller dan standaard: deze Lamborghini Huracán occasion is misschien wel de perfecte alleskunner. En natuurlijk de celebrity-status van Olsson. Die heeft er overigens flink mee gereden: 59.375 km. Het levert een prijskaartje van 239.500 euro op. Kopen kan bij VDM Cars.