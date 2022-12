Toyota Prius krijgt een zeer belangrijke optie

Toyota kan voor de nieuwe Prius een groot probleem oplossen vanuit de fabriek.

De Toyota Prius is een auto uit de categorie ‘berucht’. Toyota’s nobele idee om de wereld aan de hybride te krijgen werd een grote doorn in het oog van autoliefhebbers. De rest van de wereld (de ruime meerderheid dus) vond de Prius echter een tof ding en een grote stap richting een schonere wereld. Het resultaat was vier generaties lang een aardig suffe auto. Vooral functioneel ontworpen en vooral niet een leuke auto. Toch was het een megasucces en liep het sprookje van de Prius als succesverhaal pas echt af bij de vierde generatie, toen vrijwel elk merk aan de hybride en zelfs EV ging en de Prius zijn grootste USP verloor.

Katalysator Toyota Prius

Priussen die nog rondrijden hebben echter een groter probleem dan een beschadigd imago. Namelijk dat het dievengilde het vaak gemunt heeft op de auto. Tenminste, op de katalysator. Die zijn namelijk best een duit waard voor het feit dat ze relatief makkelijk te stelen zijn. En zo heb je maar twee categorieën mensen die je aankijken in een Prius: mensen die je een sufkut vinden en mensen die je auto zien als een rijdend spaarvarken.

Nieuwe Toyota Prius lost het op

Warempel: beide problemen worden nu opgelost. Zoals we weten is de vijfde generatie Toyota Prius ineens een aardig knappe auto: dat suffe is er echt wel af. Zelfs menig autofanaat is best te spreken over het gloednieuwe design van de Prius. Ook wordt het moeilijker voor potentiële katalysator-pikkers om de Prius als doelwit te pakken. Je kunt de Prius namelijk bestellen met een door Toyota geïnstalleerde kooi voor de katalysator.

Katalysatorkooi

Moeilijker dan dat is het eigenlijk niet: Toyota bevestigt een extra beschermplaat onder de Prius waar de katalysator achter schuilt. Deze zit hermetisch afgesloten, zodat je aardig gespecialiseerd spul nodig hebt om hem los te krijgen. Met een krik en een schroevendraaier kom je dus niet zo ver. Wel zo veilig. Toyota biedt de katalysatorkooi aan voor 140 dollar in de VS. Het systeem komt van MillerCAT, die eenzelfde product al een tijdje aanbiedt voor oudere Priussen en vele andere auto’s. Toyota is echter zo overtuigd van het MillerCAT-systeem dat ze een deal met het bedrijf hebben gesloten en de kooi nu officieel kunnen aanbieden.

Een gaaf ontworpen auto én geen zorgen meer over het jatten van je katalysator? Toyota geeft steeds meer redenen om de Prius gewoon als een absolute topper te bestempelen.