Hilariteit alom, BMW presenteert de “M Tree”

Wat is leuker: de woordgrap of de BMW “M Tree” zelf?

Soms liggen de grappige opmerkingen of woordgrappen zo voor je neus. Neem BMW-dealer Dusseldorp. Zeker niet de enige dealer die bedenkt dat het tof is om een kerstboom bovenop een dikke auto te leggen. Maar welke auto kies je dan? Nou, da’s heel simpel: de BMW M Tree. Uitgesproken zoals het Engelse woord voor drie, dan snap je hem ineens.

BMW M Tree

Al moet het gezegd worden, zo’n BMW M3 is sowieso een gave kerstboom-mobiel. De BMW M Tree is dus een promotiestunt van BMW dealer Dusseldorp als kerstactie. Het kerstboom-gedeelte is begrijpelijk: op het dak zijn twee dakdragers bevestigd om een kerstboom mee te vervoeren. We weten niet voor wie die is, maar ze mogen best even opschieten als diegene zijn/haar boom nog wil hebben vóór kerst. Toch kan zo’n kerstboom waarschijnlijk aardig hard, bovenop deze 510 pk sterke BMW M3 Competition.

Eenmalig

Ook is de BMW M3 voorzien van een lekker feestelijke wrap. Naast natuurlijk in het groot de letters ‘M Tree’ op de zijkant. Ook bovenop het dak staat waar je de kerstboom mag neerleggen. Lijkt duidelijk, in de kofferbak past ‘ie immers niet. Zoals duidelijk lijkt is het een eenmalige actie voor deze ene M3, serieproductie komt er niet van. BMW zegt er wel bij dat de auto volgend jaar overbodig is, want dan komt de M3 Touring en daar past een kerstboom gewoon achterin.

Het is niet de handigste auto voor een kerstboom, maar met de BMW M Tree komt ‘ie in ieder geval op tijd. Totdat je een Hennessey Mustang GT500 tegenkomt. Dusseldorp bracht trouwens ook een video uit over de speciale M3 met Andy van der Meijden.