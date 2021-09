Koop deze 2014 Ducati voor ruim € 76.000,

Ja, het BPM bedrag van deze Ducati 1199 Panigale Superleggera, daar alleen koop je al een leuke nieuwe motor voor.

Het is natuurlijk al lastig om verschillende BPM berekeningen te vergelijken de laatste jaren door de wijzigingen in de BPM berekening voor auto’s. Bij motorfietsen is het systeem vrij structureel hetzelfde gebleven. Hier heeft de uitstoot nog geen invloed op de hoogte van de BPM. Tenzij de uitstoot van een motorfiets 0 gram is. Voor een Harley Davidson Livewire of een BMW CE 04, wordt dus € 0,- BPM berekend.

Nu vonden we een motor met een pittig prijskaartje waarvan de BPM zelfs nog ‘meevalt’, ja we durven het te zeggen. Want voor menig auto van € 76.000,- is de BPM hoger dan € 9.500 (het BPM bedrag van deze 1199 Panigale Superleggera).

Ducati Panigale rijders weten dat het verbruik (en dus uitstoot) van deze motorfiets geen zuinigheidsrecords breekt. Een niet nader te noemen Ducati rijder op de redactie haalt op haar 899 al met moeite 1 liter op 11 km. Maar goed, prima dus dat er niet naar uitstoot wordt gekeken wanneer het BPM bedrag voor een motorfiets wordt vastgesteld!

Top of the line Ducati Panigale 2014 vs 2021

In 2014 was deze 1199 Panigale Superleggera het mooiste en duurste wat je kon kopen. Wat blijkt in 2021? Inflatie heeft zijn werk gedaan!

In 2014 betaalde je € 76.000,- voor de 1199 Superleggera. Maar in 2021 moet je al € 115.000,- meebrengen voor de ‘top of the range’ Ducati Superleggera V4. Dat is natuurlijk een volledig andere motorfiets. 7 Jaar ontwikkeling in motorland en meer specifiek bij het Italiaanse Ducati is niet niks. De verschillen tussen de 1199 en de V4 Superleggera? Waarbij je dus wel moet bedenken dat de 2021 V4 Superleggera 2 cilinder meer heeft!

1199 Superleggera (2014) vs. V4 Superleggera (2021)

Motorblok: 1198 cc V2 – 998 cc V4

Vermogen: 200pk – 224pk (234 pk met volledige race-uitlaat)

Drooggewicht: 155 kg – 159 kg (152,2 kg met racekit)

Koppel: 134Nm- 116Nm (119Nm met volledige race-uitlaat)

Dus voor het monsterlijke koppel van de V2 moet je dus echt die 2014 Ducati 1199 Panigale Superleggera hebben!

Deze Ducati 1199 Panigale Superleggera staat te koop in Bodegraven. Een exemplaar wat tot nu toe alleen de showroom heeft gezien, dus nog met een maagdelijke km stand en nog ‘onverprutst’ en origineel. Er zijn slechts 500 exemplaren geproduceerd, dit betreft serienummer 482. En ook wel prettig, gewoon nog volle garantie…

Hoe zoiets rijdt? Zie de video van Motorcycle.com die er destijds de baan mee op mochten.