Rij-impressie: Harley Davidson LiveWire - Autoblog.nl

Ja, ook Harley heeft een elektrische motorfiets in het gamma en bij de dealer in Amsterdam stonden er twee voor ons klaar voor een rij-impressie met de Harley Davidson Livewire.

Het meest traditionele merk in de motorfietswereld staat vooral bekend om herrie. Vooruitstrevend is het laatste woord wat bij je opkomt als je denkt aan de meestal luchtgekoelde motoren. Toch was het de Amerikaanse motorfietsproducent die in 2014 met het concept van de LiveWire tevoorschijn kwam.

Vier jaar later werd bekend dat het niet alleen bij een leuk geknutseld concept bleef maar dat er een serieus productiemodel van de LiveWire kwam. En daarmee werd het merk meteen een pionier. Het eerste traditionele motormerk wat met een elektrische motor op de markt komt. Tijd voor een rij-impressie met de Harley Davidson Livewire.

Doelgroep

Zonder ervaring met het merk reisde ik vanaf mijn Brabantse dorpje af naar Harley-Davidson Amsterdam. Meteen werd duidelijk dat vooruitstrevend wel een woord is wat bij het merk past. Om maar meteen even in hokjes te gaan denken, wat vindt de doorsnee H-D-rijder van de LiveWire? Deze groep mist de herrie, volgens Robbert (H-D Amsterdam) spreekt de LiveWire vooral een nieuwe doelgroep aan. “Maar ze moeten er eerst op rijden voor ze een oordeel mogen vellen hoor!” Laten wij dat ook maar eens doen. Motorpak aan en achter @michaelras aan.

De LiveWire rijdt heel makkelijk

Het valt ons allebei meteen op dat de Harley-Davidson LiveWire meteen vertrouwd voelt en heel prettig stuurt. De 249 kg blijft onopgemerkt. Eigenlijk gaat het allemaal wel heel erg makkelijk. Tijdens een tussenstop bespreken we onze ervaringen en komen tot de conclusie dat hij misschien zelfs wel te makkelijk stuurt. Optrekken gaat, uiteraard, heel lineair en de Brembo’s remmen goed af. Om echt plezier uit de LiveWire te halen moet je de H-D meenemen naar de Eifel. Een uitdagende route met veel bochten haalt het beste in de LiveWire naar boven. Bekijks is in ieder geval gegarandeerd want het ontbreken van motorgeluid zorgt voor spontane gesprekken met voorbijgangers.

De verschillen met een brandstofmotor

Michael en ik herkennen allebei de ‘hartslag’ waar Robbert ons voor vertrek op wees. De H-D heeft een bescheiden hartslag die je alleen voelt als je erop let. Handig om te checken of hij ‘aan’ staat, want bij een elektrische motor komt natuurlijk geen gebrul uit de blèrpijpen. En zo zijn er wel meer verschillen tussen de LiveWire en een traditionele V-Twin. De killswitch heeft eindelijk meer functie dan je vrienden pesten bij het stoplicht. De LiveWire ‘start’ je met de killswitch. Michael trommelt bij het stoplicht trouwens liever op zijn tank en dat klinkt bij de LiveWire ook wat anders.

Onder het ‘tankklepje’ zit namelijk de laadaansluiting verstopt. Met een extra klepje tover je de aansluiting voor het snelladen tevoorschijn. In veertig minuten is de accustatus dan weer 80%. Onder het zadel is precies genoeg opbergruimte voor de laadkabel. Sluit je deze aan op een stopcontact geeft Harley 20,8 kilometer per oplaaduur aan. Een ketting smeren is met de elektrische Harley ook verleden tijd met de riemaandrijving.

Richting aangeven is ook even wennen. Bij het wegrijden naar links druk ik per ongeluk wat klungelig de claxon in. Bij de eerste de beste afslag naar rechts is het een grotere zoektocht. De schakelaar voor het knipperlicht naar rechts zit namelijk ook rechts op het stuur en dat is even wennen. De hellingshoeksensor in de H-D LiveWire zorgt dat de knipperlichten na een bocht automatisch uit gaan. En dat is voor een klungelig persoon als ik een uitkomst.

Hoogwaardige merken voor de LiveWire

Ik ben trouwens ook een persoon van de details. Zo zie je boven de aandrijving minuscuul LiveWire staan en prijkt dat niet groots op de H-D. Een kritische blik op het rubber laat zien dat Michelin een speciaal setje Harley Davidson heeft mogen leveren. De Scorcher® Sport banden kosten 465 euro voor een setje en daar prijkt het Harley logo dan weer wel groots op. Naast Michelin hebben we ook al het merk Brembo voorbij zien komen. Harley probeert namelijk niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden maar werkt nu met Brembo samen voor de remmerij, met Showa voor de volledig instelbare vering en gaat met Rizoma samenwerken voor overige accessoires. Zo kan de LiveWire net als de brommende Harley’s worden gecustomized.

Standen

De elektromotor is goed voor 105 pk en 116 Nm koppel. De verschillende rijmodi passen het vermogen, de regeneratie, de gasrespons en tractiecontrole aan. Je kunt kiezen tussen Sport, Road, Range en Rain. Rain spreekt voor zich, in Range regenereert de LiveWire veel, Road is vooral geschikt voor de snelweg en Sport is de modus waar de meeste fun te behalen valt. Wij hebben dan ook alleen in de Sport stand gereden. Mocht je nu graag zelf wat willen aanpassen zijn daar nog vier standen voor over. Naast 4,3 inch touchscreen is de LiveWire voorzien van cruise control, bochten ABS en traction control.

Een reëel rijbereik ligt tussen de 100-150 kilometer. Mocht je het nieuwste van het nieuwste willen ontdekken is dit dé motor. Hecht je meer waarde aan rijbereik is het nog even geduld hebben. De LiveWire is voor mij een goed sturende innovatieve motor die goed past bij zogenaamde ‘innovatoren’.

Een nieuwtje voor 2021

Voor de prijs van 34.000 euro ben je eigenaar van een LiveWire in de kleur Vivid Black met vier jaar garantie. Wil je er een hip kleurtje aan toevoegen kost dit 310 euro extra en heb je voor nu de keuze uit Orange Fuse / Yellow Fuse. Mocht het je zijn opgevallen dat de laadpaal van Harley-Davidson blauw is, mag je een gok doen naar de nieuwe kleur voor volgend jaar.

Bewegend beeld van de Harley Davidson Livewire zien? Kijk hieronder naar Nico Rosberg die als groene pionier natuurlijk ook een rondje mocht op de Livewire

Met dank aan Harley-Davidson Benelux en Harley-Davidson Amsterdam. Wil je nu zelf ook een keer ervaren of Livewire iets voor jou is. Dan moet je een rondje op hun demo gaan rijden. Neem dan wel eerst even contact op met Robbert of Mike van HD Amsterdam op 020 833 4455.