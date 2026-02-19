Koop deze unieke 997 ‘Turbo Classic’ in Nederland

Deze 911 kende je nog niet!

We hebben de hele week nog niet over de Porsche 911 geschreven, dus het wordt hoog tijd voor een 911-artikeltje. We hebben een hele gave occasion gevonden: een 911 Turbo Classic. Die kende je nog niet, om de eenvoudige reden dat deze versie helemaal niet bestaat.

Turbo S x Sport Classic

Iemand is echter creatief geweest en heeft zijn eigen versie van de 911 gemaakt. Het recept is simpel: het is een Turbo S met de looks van een Sport Classic. De echte Sport Classic was technisch gezien een simpele Carrera S, dus deze auto is aanzienlijk sneller.

Tegenwoordig is de Turbo S een massaproduct, maar ten tijde van de 997 was dit nog een speciale uitvoering. De Turbo S werd ook pas in 2010 geïntroduceerd en is een stuk zeldzamer dan de reguliere 997 Turbo. Met 530 pk en 700 Nm is de Turbo S naar hedendaagse maatstaven nog steeds heel rap.

Deze Turbo S heeft de volledige look van een Sport Classic gekregen. Waarom? Omdat het kan. En omdat de Sport Classic gewoon de fraaiste versie is van de 997. De ducktail, de fraaie Fuchs-velgen, de twee uitlaatpijpjes: het klopt allemaal. Ook heeft deze auto de bijbehorende pepita bekleding in het interieur.

Geen exacte kopie

De luchtinlaten voor de achterwielen verraden dat dit onderhuids een Turbo (S) is. Ook het feit dat deze auto zwart is geeft weg dat het geen originele Sport Classic is. Die auto is namelijk alleen in Sport Classic Grey geleverd.

De eigenaar heeft dus niet geprobeerd een exacte kopie van de Sport Classic te maken, maar dat kunnen we juist waarderen. Dit is gewoon een gave en unieke combinatie van klassieke looks en moderne prestaties.

Wat de auto moet kosten weten we niet. We weten wel dat hij te koop staat bij Leitner, met 42.000 kilometer op de teller. Reken dus dat je de hoofdprijs betaalt.