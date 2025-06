Bied mee op deze piekfijne 997 Turbo!

Deze 997 heeft de juiste opties en nog een leuk extraatje.

De 911 Turbo is van een Widowmaker naar een auto gegaan die juist heel makkelijk hard kan. Dat heeft ook zo zijn charme. Het is een auto die breed inzetbaar is. Woon-werk, roadtrips of gewoon plezierritjes, het kan allemaal met een 911 Turbo. En je hebt nu de gelegenheid om mee te bieden op een mooie Turbo van de 997-generatie, bij onze vrienden van The Collectables.

De 997 Turbo volgde nauw het recept van zijn voorganger, de 996 Turbo. Zowel qua techniek (twee turbo’s en vierwielaandrijving) als qua uiterlijk (brede wielkasten en luchtinlaat in de achterste wielkast). Toch zijn er ook verschillen.

Zo kreeg de 997 Turbo als eerste Porsche turbo’s met variabele geometrie (VGT). Sterker nog: het was de eerste productieauto op benzine met deze techniek. Met zijn twee turbo’s is het Mezger-blok goed voor 480 pk en 620 Nm aan koppel. Deze generatie was nog leverbaar met handbak, maar dit exemplaar heeft gewoon de (Tiptronic-)automaat. Dat past toch het beste bij deze auto.

Als je hard gaat is het ook prettig als je snel weer tot stilstand kunt komen. Dat zit wel snor bij dit exemplaar: deze auto is uitgerust met de keramische remschijven, te herkennen aan de gele remklauwen. Verder is deze 997 uitgerust met onder meer adaptieve sportstoelen, een schuifdak, Sport Chrono en leer op het dashboard en de deurpanelen. De eerste eigenaar heeft dus niet bezuinigd op de opties.

De auto is ook volledig origineel, op één ding na. De Porsche-kenners hadden wellicht al gezien dat de uitlaateindstukken niet standaard zijn. Deze 997 is voorzien van een TechArt-uitlaatsysteem. Een leuk extraatje, aangezien het geluid nooit het sterkste punt is geweest van de 911 Turbo.

De auto heeft 93.195 km op de teller staan en alles wijst erop dat er goed voor gezorgd is. Als je in de markt bent voor een 997 Turbo kun je meebieden via The Collectables. Dat kan nog tot en met dinsdagavond 20.30.