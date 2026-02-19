Ferrari F1-auto heeft bijzonder trucje met de achtervleugel: dit is het voordeel ervan

”Het is iets dat nog nooit iemand in de Formule 1 heeft geprobeerd.”

Kun je je nog het DAS-systeem van Mercedes herinneren van een paar jaar geleden? Zo’n bijzondere innovatie die tijdens de testdagen aan het licht kwam, kunnen we nu zomaar weer tegenkomen. Vanochtend tijdens de oefensessies in Bahrein probeerde Lewis Hamilton in zijn Ferrari SF26 F1-auto een bijzonder nieuw snufje uit. Technisch F1-analist Sam Collins noemt het ”een van de meest fantastische dingen die ik heb gezien”.

Bij de meeste F1-auto’s met een DRS-flap klapt een deel van de achtervleugel open om rijwind door te laten voor minder neerwaartse druk, wat minder luchtweerstand betekent en dus meer snelheid oplevert. Bij dit nieuwe seizoen klapt zowel de voor- als achtervleugel open op de daarvoor gemarkeerde stukken. Meer hierover lees je in ons F1-2026-uitlegartikel.

Alle teams gebruiken weer een openslaande flap, behalve Alpine en Ferrari. Bij Alpine zakt de vleugel als het ware over het onderste deel in plaats van dat ie omhoog klapt. Ingenieus, maar bij Ferrari gaan ze nog een stap verder.

De doordraaiende achtervleugel

Bij de Ferrari SF26 klapt het deel van de achtervleugel niet alleen omhoog: hij maakt een heel rondje om zo ondersteboven te liggen tijdens het rijden op rechte stukken. Het proces om de grote opening te vormen en te sluiten duurt hierdoor wel wat langer, maar Ferrari heeft de paddock wel behoorlijk aan het praten over deze vondst. Ferrari wil het systeem natuurlijk niet verklappen, dus goed (en voor ons vrij te gebruiken) beeld van de draaivleugel is schaars.

Wat is het voordeel?

Heel tof dat Ferrari wat anders probeert dan de rest, maar waarom zouden ze dit doen? Wederom schakelen we over naar de technische man van F1.com, Sam Collins. Volgens hem zit het als volgt: ”Hierdoor kunnen ze de vleugel ondersteboven gebruiken wanneer de auto over het rechte stuk rijdt. Een vleugel ondersteboven in vliegtuigvleugelconfiguratie zou de aerodynamische luchtweerstand moeten verminderen, omdat het zelfs wat lift produceert.”

Niet helemaal voor het eerst

Collins zegt ook dit nog nooit te hebben te zien in de F1. In een andere raceklasse is het wel al eens voorgekomen en met eenzelfde doeleind. ”Er is misschien wat inspiratie gekomen uit de oude jaren van de F3000 waar een van de teams, een van de achtervleugels ondersteboven had bevestigd op Monza in een poging om luchtweerstand te minderen. Ze hebben er op die manier mee geracet. Ze wonnen niet de race, maar het werkte best goed voor ze voordat de truc werd verbannen.”

Collins verwijst naar de F3000-race op Monza van 2002. Toen reed het Petrobras Lola-team met de achtervleugel op zijn kop gemonteerd. Je had toen nog geen DRS waardoor zij het enige team waren met een grote opening in de achtervleugel. Antônio Pizzonia wist (waarschijnlijk mede door dit trucje) een tweede plaats te behalen. En inderdaad; na één race moest Petrobras Lola haar achtervleugel weer zoals gebruikelijk monteren.

Volgens de F1-analist is er geen reden te bedenken waarom ook de doordraaiende achtervleugel van Ferrari wordt teruggefloten. ”In de huidige wetgeving is het compleet acceptabel van Ferrari zover als ik kan in de regels kan kijken.” Wil je het trucje met je eigen ogen zien gebeuren? De F1 heeft er een uitlegvideo over op YouTube en vergelijkt op Instagram het nieuwe mechanisme met de DRS van vorig jaar.