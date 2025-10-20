Porsche 997 Sport Classic – Met een icoon door het zwarte woud

Wouter heeft weer een zware werkdag.
Met een Porsche 997 Sport Classic sturen over epische wegen in het Zwarte Woud. De 997 Sport Classic is misschien wel de ultieme variant van de 997. Het weer zat niet mee, maar dat mag de pret niet drukken.
Met een Porsche 997 Sport Classic sturen over epische wegen in het Zwarte Woud. De 997 Sport Classic is misschien wel de ultieme variant van de 997. Het weer zat niet mee, maar dat mag de pret niet drukken.
