BMW X1 (F48) 2016-2022 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de BMW X1 (F48) 2016-2022.

Vandaag in ons occasionaankoopadvies een auto die in Nederland van de band rolde! We richten ons op de BMW X1 F48. De tweede generatie van de kleinste SUV van het merk. Vanaf 2015 op de markt en vanaf 2017 gebouwd onder andere in Born, bij VDL NedCar. De auto was zo succesvol dat er een extra productielijn nodig was en de fabriek in Limburg was de gelukkige.

Even naar het begin. BMW legde de basis voor dit segment met de BMW X5. Dat wil zeggen, het segment van luxe SUV’s die het waanzinnig goed doen op het asfalt. Die X5 scoorde als een malle. Het merk noemde ze ook geen SUV, Sports Utility Vehicles, maar een SAV, Sports Activity Vehicle.

Door dit succes kwam er al een snel een iets kleinere X3, maar die stond qua prijs en formaat erg dicht bij de X5, dus de X3 was niet meteen een daverend succes. Later wel toen de X5 nog wat groter werd gemaakt.

Het merk proefde ruimte in de markt voor een kleinere variant en dus onthulde BMW in 2008 op de Autosalon van Parijs de Concept X1. Nou ja concept, hij zag eruit alsof de auto zo in productie kon en toen het zover was bleek het productiemodel dan ook als twee druppels water op de Concept te lijken.

De eerste generatie X1 was gebaseerd op de E91, om precies te zijn, op de 3-serie Touring. Dat betekende achterwielaandrijving en optioneel aandrijving op alle vier de wielen. De auto was behoorlijk prijzig, mede door de dure E91 basis, en de verkopen vielen ietwat tegen.

Dus was het tijd voor de tweede generatie (de F48) die we vandaag rijden. Het platform werd gewisseld voor het UKL2-platform waar ook de Mini Countryman en de BMW 2-Serie Active Tourer op staan. Dat betekent ook een motor die niet meer in de lengterichting in de auto zit, maar overdwars én voorwielaandrijving (sDrive). Standaard dan, want xDrive vierwielaandrijving was ook gewoon mogelijk.

De X1 sDrive18i heeft een 1.5 driecilinder motor, die we kennen uit de MINI. De 20i heeft 190 pk en de 28i heeft zelfs 231 pk. Er zijn vier diesels. De 16d is een 1.5 driecilinder (in feite de MINI Cooper D motor), de 18d (150 pk), 20d (190 pk) en 25d (231 pk) zijn viercilinder. Verder is er een voor Nederland interessante X1 xDrive25e, waar wij vandaag ook mee rijden.

De BMW X1 wordt in 2019 gefacelift. Op het eerste oog lijkt er weinig anders te zijn, maar de voorzijde is toch wezenlijk anders met een compleet nieuwe bumper en koplampen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de uitvoering (Sport, X-Line of M Sport) al kan zorgen voor een ander uiterlijk. Het interieur gaat er ook enorm op vooruit. Qua motoren verandert er vooralsnog erg weinig. In 2020 keert de plug-in hybride terug.

Omdat de auto in Nederland gebouwd wordt is er in 2019 een speciale editie, de X1 sDrive20i VDL NedCar Edition. De xDrive20i, die krijgt in 2021 een licht aangepaste motor die gek genoeg iets minder vermogen levert: 178 pk in plaats van 192 pk. Het koppel blijft wel gelijk. Ook de 18i daalt qua vermogen, in dit geval van 140 naar 136 pk.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands BMW X1 (F48) 2016-2022 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met BMW X1 (F48) 2016-2022 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De BMW X1 is in de basis een ruime auto voor zijn formaat. De bagageruimte wordt wel als wat krap ervaren, maar bekijk dat gewoon op je gemak voor aanschaf.

Het interieur is gewoon wat je verwacht van een premium auto. Als je kiest voor een licht interieur, check dan wel goed of er geen rare vlekken of verkleuringen in de bekleding zitten. Of laat dat grondig reinigen voor aanschaf van je BMW X1 occasion.

Nog even een klein extraatje wat betreft de achterbank. De rugleuning daarvan is afzonderlijk in te stellen voor links en rechts.

Ga ook even tijdens de proefrit de snelweg op. Er komt nog aardig wat geluid naar binnen op kruissnelheid. Windgeruis en bandengeluid hoor je best goed. Of dat een probleem is voor jou moet je zelf ervaren tijdens een uitgebreide testrit.

Onderstel

Deze tweede generatie BMW X1 heeft dus aandrijving op de voorwielen in plaats van op de achterwielen zoals de eerste generatie. Voor de puristen natuurlijk een minpuntje. Aan de onderstelknutselaars bij BMW dus de schone taak om dat onderstel zo af te stellen dat de auto wel aan de verwachtingen kan voldoen.

Rondom heeft ie onafhankelijke wielophanging en het onderstel is zo afgesteld dat je eigenlijk helemaal niet merkt dat de auto relatief zwaar is. Dat is echt heel knap gedaan hoor. Je rijdt in een zware SUV, maar hij rijdt als een lagere auto.

Goed zoeken in het aanbod naar een BMW X1 occasion met een M Sport onderstel of dynamic Damper Control en je kan gewoon sportief rijden met de X1. Standaard heeft de auto 17, 18 of 19 inch lichtmetalen wielen.

Nu we het toch over de wielen hebben, check ook even wat daarachter zit. We komen online klachten tegen dat de remmen hard slijten. Kan natuurlijk ook door de rijstijl van de vorige eigenaar komen, maar we komen het best veel tegen. Zorg dat de remmerij in ieder geval op orde is bij aankoop van de BMW X1 occasion en hou er rekening mee dat het een onderdeel is wat sneller slijt.

Aandrijflijn

De BMW X1 F48 heeft standaard sDrive voorwielaandrijving en was optioneel aan te schaffen met xDrive vierwielaandrijving. Alleen voor sterkere motoriseringen overigens. Het xDrive systeem is een elektrohydraulisch Haldex-systeem dat het accent op de voorwielen legt en indien nodig kracht naar de achteras stuurt. Bij de plug-in hybride zorgt de elektromotor voor de aandrijving van de achterwielen.

De BMW X1 F48 was er met een zes versnellingen tellende handbak of een automatische Steptonic versnellingsbak met koppelomvormer. Met zes of acht verzetten. Heeft je BMW X1 occasion een Steptronic-sporttransmissie, dan heeft ie schakelpeddels aan het stuur, een sportstand en launch control. De diesels en xDrive uitvoeringen zijn altijd uitgerust met een automaat. Schokkerig schakelen komen we als aandachtspunt tegen online.

Na 2017 is er ook een zeventraps DCT automaat met dubbele koppeling in het aanbod bijgekomen.

Elektronica

Qua elektronica beginnen we eigenlijk altijd met het infotainmentsysteem. Dat is er voor de facelift in een 6,5 of 8,8 inch variant. Na de facelift komt er een 10,25 inch scherm. Hoe jonger de auto, hoe groter de kans op een groot scherm dus.

Er zijn meldingen van problemen met de elektronica van de BMW X1. Controleer dus voor aankoop of het infotainment en het navigatiesysteem goed en soepel werken. Hang je telefoon aan het infotainment tijdens de proefrit en probeer de werking goed uit.

Bij het bouwjaar 2021 en 2022 is het verstandig, zeker bij de rijk uitgeruste versies, om te checken of alle aangegeven elektronische snufjes ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Door het chiptekort kan het zijn dat er zaken zijn weggelaten.

Motoren

We kijken bij de motoren eerst even naar de 1,5 liter driecilinder. Een euvel dat voorkomt is dat de krukaspoelie niet meer met de krukas zelf meedraait. De trillingsdemper is dan gebroken. De dynamo en de waterpomp worden dan niet meer aangedreven. Op je dashboard gaat het laadstroomlampje branden, de accu laadt niet meer op, maar tegelijkertijd werkt ook het koelsysteem niet meer. Foute boel en de krukaspoelie en de trillingsdemper moeten dan worden vervangen.

Bij een vroege BMW X1 occasion moet je even checken of dat exemplaar onderdeel is van een terugroepactie voor de brandstofpomp. Die zit in de tank zelf en daar zijn met vroege exemplaren problemen mee. Check even op rdw.nl of de terugroepactie nog open staat, kun je makkelijk controleren door het kenteken even in te voeren.

De motortechniek is complex en daarom is het belangrijk dat het onderhoud op tijd is uitgevoerd. Oliewissels moeten volgens fabrieksvoorschrift zijn uitgevoerd en liever te vroeg dan te laat. Duik dus in dat onderhoudsboekje, oftewel in het infotainmentsysteem. Als het goed is kun je daar in “Mijn auto” alle onderhoudsbeurten terugvinden.

Let goed op de loop van de motor, hapert ie of houdt ie in, onregelmatig stationair lopen. Dit kan allemaal wijzen op mogelijke inlaat- en injectorvervuiling. Ook de distributieketting komen we tegen als aandachtspunt. Heeft de BMW X1 occasion die je op het oog hebt meer dan 60-80 duizend kilometer gelopen dan is het iets om extra op te letten. Symptomen zijn gerammel bij de start en metaalachtige geluiden uit de motorruimte.

Bij hoge kilometerstanden komen we online bij de benzinemotoren versleten motorsteunen tegen. Laat de motor dus ook even rustig stationair lopen en kijk of je trillingen voelt in de auto. Ook als bij optrekken, remmen of over drempels rijden er kloppende of bonkende geluiden te horen zijn, kan dat wijzen op versleten motorsteunen.

Bij de diesels wordt als aandachtpunt het EGR-systeem genoemd. Nou weet je natuurlijk dat het mis is als er zwarte rookwolken uit de uitlaat van je BMW X1 occasion komen, maar je merkt het ook bij het rijden. Stotteren, inhouden of minder vermogen bij accelereren zijn indicaties dat er bijvoorbeeld sprake is van roetophoping waardoor bijvoorbeeld de EGR klep niet goed meer sluit.

Stukje consumentenadvies dan. Als je keus hebt sla dan de 1.5 driecilinder maar over. Als plug-in hybride is ie oké, dan heb je een beetje extra push van de batterij, maar als de X1 het alleen met die motor moet doen is het allemaal niet zo vlot. De 2.0 liter viercilinder is gewoon beter berekend op zijn taak.

Benzine

sDrive18i, 1.5 driecilinder, 140 pk (tot 2021)

sDrive18i, 1.5 driecilinder, 136 pk (vanaf 2021)

sDrive20i, 2.0 viercilinder, 192 pk (tot 2021)

sDrive20i, 2.0 viercilinder, 178 pk (vanaf 2021)

xDrive20i, 2.0 viercilinder, 192 pk (tot 2021)

xDrive20i, 2.0 viercilinder, 178 pk (vanaf 2021)

xDrive25i, 2.0 viercilinder, 231 pk

Diesel

sDrive16d, 1.5 driecilinder, 116 pk

sDrive18d, 2.0 viercilinder, 150 pk

xDrive18d, 2.0 viercilinder, 150 pk

sDrive20d, 2.0 viercilinder, 190 pk

xDrive20d, 2.0 viercilinder, 190 pk

xDrive25d, 2.0 viercilinder, 231 pk

Plug-in hybride

xDrive25e, 1.5 driecilinder, 220 pk, 57 km actieradius puur elektisch (vanaf 2020)

Aanbod BMW X1 (F48) 2016-2022 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook BMW X1 (F48) 2016-2022 is er volop te vinden. Op dit moment staan er zo’n 500 stuks online. Een derde daarvan is de plug-in hybride uitvoering en er zitten slechts 30 diesels bij.

De goedkoopste X1 (F48) is een exemplaar uit 2017. Een 140 pk sterke sDrive18i met 264 duizend kilometer op de teller. De vraagprijs: 8.850 euro. De duurste is eveneens een sDrive18i, maar dan uit 2022 en de versie met 136 pk. Er staat 72.000 kilometer op de teller en voor 37.000 euro is ie van jou.

Voor het totale aanbod van de BMW X1 (F48) 2016-2022 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een BMW X1 xDrive25e uit 2020. Die mochten we lenen bij Vakgarage Heije in Ede.