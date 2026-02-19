3 Serie en C-Klasse krijgen concurrentie uit onverwachte hoek

Geen uitlaat, wel ambities

Ook legendes als de Lexus IS moeten eraan geloven: een elektrische toekomst. De sportieve sedan, jarenlang trouw aan verbrandingsmotoren, bij de eerste generatie zelfs leverbaar met legendarische 2JZ (Supra) motor, zal vanaf de volgende generatie volledig elektrisch door het leven gaan.

Twee motoren, nog meer ambitie

Volgens Japanse bronnen verdwijnt ook de IS helaas uit het rijtje traditionele sportsedans met benzinemotoren. Geen hybride tussenoplossing, geen nooduitgang met zes cilinders, maar puur batterijgeweld.

Als we de verwachte specificaties erbij pakken, lijkt het allemaal veelbelovend. De elektrische IS zou leverbaar worden met achterwiel- of vierwielaandrijving. In het vierwielaandrijving geval hebben we het over twee elektromotoren en een systeemvermogen tot zo’n 500 elektrische paarden. Dat is toch vrij aangenaam, helemaal voor een model dat ooit begon als alternatief voor de BMW 3 Serie.

1.000 kilometer en solid state

Dat klinkt allemaal ambitieus, maar lang niet zo ambitieus als de actieradius. De solid-state batterijen in de IS moeten voldoende zijn voor een actieradius van 1.000 kilometer. Of we dat nou echt gaan zien als de auto geïntroduceerd wordt, is natuurlijk nog maar de vraag. Een doel zegt vaak al genoeg over de intenties, toch?

Het lijkt er in ieder geval op dat de IS kleiner en scherper blijft dan zijn grotere broer, de ES, die zelf ook steeds meer elektrische trekjes krijgt. Met dat in het achterhoofd lijkt het alsof Lexus dus een duidelijke rolverdeling in gedachte heeft. De ES voor rust en comfort, de IS voor het betere stuurwerk.

LF-ZC als voorbeeld

Qua design laat Lexus zich inspireren door de LF-ZC conceptauto die in 2023 aan het licht kwam. De ES die in 2025 werd geïntroduceerd, heeft al veel weg van het LF-ZC concept. De IS schijnt daar nog even iets verder in door te slaan.

Onder de Japanse huid zal de IS gebruikmaken van de nieuwste Lexus-technologieën zoals gigacasting, een volledig software-gedefinieerde architectuur en DIRECT4-vierwielaandrijving.

Het klinkt allemaal veelbelovend. Als 500 pk en 1.000 kilometer werkelijkheid worden, heeft Duitsland er een serieus probleem bij.