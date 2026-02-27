Koop een échte M4 op Marktplaats voor minder dan €20k

Nee, het is geen schadeauto.

Een M3 E92 is de laatste jaren weer behoorlijk duur geworden, maar intussen begint de M4 bereikbaar te worden. Je kunt al exemplaren op de kop tikken voor minder dan 40 mille. En nu wordt er zelfs een exemplaar op Marktplaats aangeboden voor een luttele €19.500.

Wat is het addertje?

Is het stiekem een neppe M4? Nope. Is het een schadeauto? Neen. Staat er 300.000 kilometer op de teller? Ook niet. Wat is dan het addertje onder het gras…? Nou, het stuur zit aan de verkeerde kant. Deze auto is geïmporteerd uit Engeland, waar je voor een appel en een ei een M4 kunt aanschaffen.

Je moet er wel even rekening mee houden dat er nog geen Nederlandse kentekens op zitten. Dat betekent dat er nog rest-bpm afgetikt moet worden. Maar dat valt wel mee bij een auto uit 2015. De rest-bpm zou zo’n €3.500 moeten bedragen en als je het een beetje handig speelt kan dat bedrag nog wel lager uitvallen.

Uitvoering

Het betreft uiteraard de non-Competition-versie, die 431 pk en 550 Nm produceert. Daar valt prima mee te leven. Qua kleuren is het helaas een oersaaie uitvoering: Mineralgrau met zwarte velgen en een zwart interieur. Maar goed, voor dit geld mag je niet klagen. Wie weet heb je nog wat geld over voor een leuke wrap.

De kilometerstand – mits kloppend – valt ook nog mee: er staat omgerekend 128.022 kilometer op de teller. Volgens de advertentie is de historie compleet, dus op die manier kun je de tellerstand verifiëren.

Als je geen probleem hebt met een rechtsgestuurde auto, kun je nu voor de prijs van een nieuwe Picanto gewoon een BMW M4 rijden. En je hoeft ook niet bang te zijn om ermee de Nordschleife op te gaan. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats!